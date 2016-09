Se construiește acum "Turnul Eiffel al New York-ului". Va fi gata în 2018

Un nou cartier, Hudson Yards, ia nastere in New York, in partea de vest a Manhattanului. Proiectul arhitectonic cuprinde printre altele un zgarie-nori mai mare decat Empire State Building, o belvedere mai inalta decat cea a nou construitului World Trade Center si o sculptura cu aproape 2500 de trepte.

Tocmai aceasta sculptura este piesa de rezistenta a proictului. Ea este inalta de 45 de metri, se numeste "Vessel" ("Vasul") si urmeaza sa fie inaugurata in 2018. Planurile arhitectilor, pana acum strict secrete, au fost facute publice saptamana aceasta.

Pe cele 154 de scari ce sa intrepatrund, vizitatorii pot sa stea, sa urce sau sa coboare. Va exista si posibilitatea calatoriei cu liftul, pana in varful cladirii. In opinia designerului britanic Thomas Heatherwick (citat de NYT), cel care a proiectat cladirea, "Vasul" va deveni pentru New York "ceea ce este Turnul Eiffel pentru Paris".

