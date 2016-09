Se încheagă o coaliţie în umbră a universităţilor ieşene?

Ceremonia de deschidere a anului universitar de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ (USAMV) este în fiecare an prilejul observării unei poziţionări de forţe, politice sau educaţionale. Dacă, în urmă cu doi ani, Cristian Adomniţei şi Gheorghe Nichita se contrau pentru prima dată într-o sesiune publică (până atunci şi-au transmis săgeţile de rigoare doar în comunicate oficiale şi prin presă) pe tema târgurilor de Crăciun, anul trecut, la tribuna din Aula Magna „Haralamb Vasiliu“, se afla ministrul Educaţiei de la acea vreme, Sorin Cîmpeanu, care era într-un tur de forţă la Iaşi promiţând mai multe măsuri care nu s-au concretizat nici până astăzi.

Anul acesta, momentul deschiderii anului universitar a marcat şi prima ieşire publică, împreună, a rectorilor nou-aleşi ai universităţilor ieşene. La USAMV au fost prezenţi prof.dr. Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, prof.dr. Dan Caşcaval, rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“, prof.dr. Atena Elena Simionescu, rectorul Universităţii de Arte „George Enescu“, singurul absent fiind prof.dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“, care a fost reprezentat de prof.dr. Luminiţa Iancu, prorector al instituţiei de învăţământ superior medical. Anul acesta a marcat şi o premieră în legătură cu poziţionarea instituţiilor de învăţământ superior una faţă de cealaltă.

Dacă, în ceilalţi ani, invitaţii de la universităţile partenere erau prezenţi doar cu numele în sală, acum s-a convenit, cu acordul rectorului USAMV Iaşi, prof.dr. Vasile Vîntu, ca prof.dr. Tudorel Toader să transmită un mesaj din partea tuturor rectorilor către studenţii Agronomiei, dar care a fost, în paralel, şi un semnal pentru întreg mediul academic. „USAMV Iaşi este parte importantă a ceea ce numim Iaşul universitar“, a spus rectorul de la UAIC. „Iaşul plin de istorie, cultură, ştiinţă şi civilizaţie. Iaşul veşnic tânăr, cel plin de vise şi energie, valori pe care le preia din tinereţea şi energia studenţească. Împreună, dăm Iaşului ceea ce se numeşte «Iaşul universitar». Împreună, cele cinci universităţi de stat, prin trecutul, istoria şi rezultatele lor au creat acest prestigiu academic, ştiinţific, cultural şi de civilizaţie pentru Iaşi, care este un adevărat brand care va fi motorul de dezvoltare al oraşului“. Fostul judecător constituţional nu s-a rezumat însă doar la a prezenta o alianţă generală a universităţilor, ci a lansat ipoteza ca toate cele cinci instituţii de învăţământ superior de stat din Iaşi să lucreze la program de studiu comun. „Ne propunem, toate universităţile, care avem specializări complementare, dar nu concurenţiale, să dezvoltăm programe educaţionale, sociale, astfel încât să facem viaţa studenţească mai atractivă, mai motivantă, plină de bucurii şi reuşite“, a conchis rectorul UAIC mesajul din partea tuturor rectorilor prezenţi sau nu în sală.

Iaşul universitar, „un brand al judeţului“

La ceremonie au fost prezenţi pentru prima dată în ultimii ani toţi conducătorii oraşului şi ai judeţului, care îşi transmiteau, de obicei, reprezentanţi la aceste manifestări. Şi aceştia, primarul Mihai Chirica, preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa, şi prefectul Iaşului, Marian Grigoraş, au transmis un mesaj de unitate a mediului academic ieşean. „Cred că, în acest moment, după lunga evoluţie pe care universităţile ieşene o au în spectrul academic românesc, Iaşul îşi poate schimba oricând numele în Iaşul universitar, academic, al educaţiei şi cred că nimeni nu ar avea ce comenta asupra acestei schimbări. Este cel mai important brand al nostru, al oraşului şi al judeţului“, a spus primarul Mihai Chirica.

Marian Grigoraş a fost mai tranşant şi a precizat că, în ciuda importanţei pe care o au universităţile de profil, Agronomia ieşeană în special, la nivel naţional domeniul agricol „din păcate, se bucură de un potenţial care nu este pe deplin valorificat“. „Factorii de decizie trebuie să se aplece cu mai multă atenţie asupra agriculturii prin luarea unor măsuri concrete. O astfel de măsură recentă o reprezintă programul naţional de dezvoltare a infrastructurii de irigaţii, un program în valoare de un miliard de euro demarat recent de Ministerul Agriculturii, şi sunt bucuros că trei mari amenajări de irigaţii din judeţul Iaşi sunt incluse în acest program. Sper în cât mai multe astfel de măsuri benefice în care să fie implicaţi şi specialişti formaţi în cadrul Universităţii de Agronomie“, a completat prefectul.

4.600 de studenţi la USAMV

În discursul său de la începutul anului, rectorul USAMV Iaşi a mizat pe importanţa învăţământului superior, ca o formă de „pregătire intelectuală şi profesională“, care le oferă tinerilor o structură şi un conţinut, fiind „pârghia pentru dezvoltarea societăţii“. „Din aceste motive, USAMV Iaşi promovează şi are ca obiectiv major şi în acest an excelenţa şi calitatea în formarea şi perfecţionarea noii generaţii, precum şi în formarea continuă a tinerilor“, a spus acesta. În darea de seamă devenită tradiţie, rectorul a accentuat faptul că anul acesta USAMV are patru facultăţi şi 16 specializări la licenţă, patru la licenţă la ID, 18 la masterat şi 27 la cele două şcoli doctorale. În anul universitar curent sunt înscrişi la studiu 4.430 de studenţi, 3.526 la licenţă (zi^ID), 734 la masterat şi 170 la doctorat. Anul trecut, procentul de promovare a fost de 87,8% la licenţă, 56% fiind procentul integraliştilor. 9,7% dintre studenţii de anul trecut au fost exmatriculaţi, iar dintre integralişti au avut medii bune şi foarte bune, peste 8, 60,8%, iar doar 11,8% au avut medii sub 7. „Ne pare rău şi regretăm situaţia celor exmatriculaţi, sunt studenţi care nu au reuşit să satisfacă exigenţele universităţii privind calitatea pregătirii lor profesionale. Remarcăm, în rângul celor integralişti, o preocupare susţinută pentru calitatea pregătirii profesionale, dar evident că este loc de mai bine“, a spus rectorul.

La nivel de investiţii, acesta a spus că anul trecut au fost acordaţi de la bugetul de stat mai mulţi bani decât în 2015 şi că speră faptul că anul acesta va fi definitivat, în final, căminul A5, la care se lucrează de peste şapte ani, în care să fie cazaţi studenţi în regim aproape hotelier.

„Căutaţi să deveniţi caractere“

De departe cea mai semnificativă pată de culoare a întregii ceremonii a fost cuvântarea profesorului Constantin Vasilică, unul dintre cei mai reputaţi profesori ai Agronomiei, ce a sărbătorit anul acesta, în februarie, împlinirea vârstei de 90 de ani. Profesorul, care nu figura iniţial pe lista vorbitorilor, le-a spus celor din sală că cele mai frumoase amintiri ale studenţiei le-au avut întotdeauna tinerii care „şi-au trăit anii studenţiei cu chibzuinţă, discernământ şi raţiune“ şi i-a îndemnat pe studenţi ca, în tot ce fac, să se îndrepte mereu către adevăr. „Căutaţi, scormoniţi şi folosiţi adevărul astăzi, când minciuna colcăie în jurul nostru. Când nimeni nu mai este pedepsit pentru minciună şi aceasta a devenit mai puternică decât adevărul, căutaţi în tot ceea ce faceţi să înfăptuiţi adevărul. Vă recomand să fiţi veseli, voioşi, plini de optimism. Ne-am săturat să trăim de peste trei decenii în tristeţe, mohoreală şi încrâncenare plină de ură. Aproape că nu ne mai vedem unii cu alţii din cauza tristeţii şi încrâncenării. Căutaţi să deveniţi caractere. Avem nevoie de oameni de caracter care ne lipsesc aproape cu desăvârşire. Suntem un popor plin de oameni deştepţi, dar cu foarte puţine caractere“, a spus prof.dr. Constantin Vasilică.