Se întoarce Bot Ia la manşă au ba? Azi s-ar putea să aflăm

Este ziua în care e posibil ca fostul şef de filieră Bot Ia, ce a demisionat recent, să fie repus în funcţie, pe motiv că aşa ar vrea premarii de comune de pe tot rotogolul giudeţului (sau, în fine, de pe o bună parte a lui).

Azi se întrunesc la Braşoave, sub Tâmpa, aleşii locali leberali din toată ţara, iar aicea cică s-ar putea lua decizia ca Bot Ia să revină asupra demisiei, la rugămintea şefilor. Dacă nu, atunci cică e posibil ca o decizie în sensul ăsta să fie luată la beroul permanent de săptămâna viitoare. Iar dacă nici atuncea nu şi nu, apăi va fi clar în partid: Vlaga a reuşit să pună chiciorul în prag, iar Alinuţa ar face bine să se ocupe mai îndeaproape de alăptarea lu' ăla micu'. Sau invers...

Rezbelul de la partidoiul ieşean: jurnal de bord

Tot la acest sfârşit de săptămână este aşteptată, aşa cum vă spuneam, şi o decizie a conducerii partidoiului în privinţa situaţiunii de rezbel civil de la Iaşi. Una din variantele cele mai vehiculate ar fi, zice-se, ca Victoraş Momâie să rămână şef, dar să fie tras pe linie moartă sforarul lui din spate, Castanciu jr.

Unii vorbesc chiar despre faptul căci tandemul Chir Nica&Măricel ar fi cerut excluderea lui Castanciu din partid, pe motiv că lui Măricel, la votarea sa în Cejău, nu i-au ieşit cele 27 de voturi antamate. Mai egzact, la votarea pentru şef de cejău de după locale, deşi îi ajungeau voturile partidoiului şi cele ale aldiştilor lui Moliceanu, Măricel negociase totuşi, ca să fie acolo, şi câteva voturi din zona leberalilor. Şi bine a făcut, căci până la urmă, deşi leberalii cu care a negociat au toţi cică poze cu votul ca să prezinte la o adică, Măricel a câştigat la mustaţă, la un vot diferenţă. Ca urmare, trădare-trădare, dar să ştim şi noi! Aşa că Castanciu şi câţiva fideli de la vot au primit leapşa, inclusiv de la Drac Nea.

Numai că e greu de crezut că Drac Nea va umbla la excluderi, căci Castanciu are zona lui de fideli în partid, mai ales premari de comune, şi nu e cazul acuma, în an electoral, să te joci cu focul. Şi cine să ştie asta mai bine decât chiar Drac Nea, cel care zilele acestea va decide ce e de făcut la Iaşi. Prognosticul nostru? Am zice că Drac Nea va decide doar noi alegeri la Iaşi, pentru luna viitoare. Aşa că negoţul politic pe oameni şi tabere abia începe...

Alegeri, ningăuri şi viscoale...

Iaca, stimaţi telexpectatori, de ce se ceartă aşa de mult liderii leberali şi cei ai partidoiului ca să-l determine pe Ciol Loş să stabilească într-un fel sau altul data alegerilor ghenerale din toamnă-iarnă: prognoza meteo. Data alegerilor trebuie musai să fie în intervalul 26 novembre - 11 decembre. Ei bine, partidoiul vrea în prima duminică din interval, adică pe 26, în timp ce leberalii vor taman invers: pe 11 decembre. De ce?

Iaca de ce: cică pentru acel interval al lui decembre sunt anunţate în toată ţara nişte furtuni şi viscoale puternice. Ce înseamnă asta? Logic: mai puţini pensionari şi mai puţin bobor rural la urne. Ei, mai încolo ştiţi şi voi ce înseamnă asta. Ce va decide oare Ciol Loş? Stăm pe fază, să vedem dacă vine nulul!