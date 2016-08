Se vând bilete petru piesele de teatru din cadrul FITPTI Iași. Începem cu ... Hamlet pe acorduri de Subcarpați

Ce au în comun Shakespeare și formația Subcarpați? Răspunsul îl puteți găsi pe 10 octombrie, de la ora 19, urmărind spectacolul HAMLET al Teatrului Național “Mihai Eminescu” din Timișoara imaginat de Ada Lupu Hausvater pornind de la acordurile și ritmurile formației SUBCARPAȚI. „A fi sau a nu fi, asta-i întrebarea… Mort sau viu: oare care este calea?” sunt versurile cântate live de Marius Andrei Alexe MC Bean de la Subcarpați, care joacă în rolul Fantomei tatălui, susținând armoniile care le definesc stilul, cu elemente din folclorul românesc, retranspuse pe beat-uri hip-hop, dubstep sau muzică electronică. Muzica este compusă special pentru această producție și se aude pe tot parcursul reprezentației.

„Ideea montării lui Hamlet în imediata realitate mi-a apărut în momentul în care am făcut cunoștință cu Bean, înaintea unui concert Subcarpați (…) Am făcut cunoștință cu un om frumos, autentic, un om normal, calitate pe care o caut în jurul meu și pe care nu întotdeauna o găsesc. Atunci m-am întrebat dacă nu cumva publicul din jur are nevoie de propriul lui Hamlet”, spune regizoarea Ada Lupu Hausvater.

În rolul lui Hamlet joacă Matei Chioariu, Claudius este Marius Rizea, Gertrude – Claudia Ieremia, Ofelia-Cristina König etc. Echipa a lucrat pe o traducere nouă, un remix realizat de Peca Ștefan, care aduce textul shakespearian în anii 2016.

În spectacolul lui Eugen Jebeleanu de la Teatrul Gong din Sibiu, Alice este o fetiță ca toate fetițele. Merge la şcoală, ia lecţii de dans, muzică, engleză şi înot. Mama o îmbracă cu haine frumoase, o duce în vacanţe în străinătate şi o încurajează când are lucrări şi concursuri. Mama nu o întreabă însă niciodată ce vrea ea, de fapt. Ce materii preferă, ce haine îi plac, cu cine vrea să se joace, la ce visează sau dacă are suficient timp pentru ea. Alice este povestea unei fetiţe care descoperă că ceea ce îşi doresc părinţii de la ea pare a fi mai important decât ceea ce îşi doreşte ea însăşi. În timpul aventurilor sale, cu ajutorul unor personaje bizare care seamănă însă mult cu oamenii din viaţa sa, Alice îşi dă seama că ea este… ea. Şi asta înseamnă că poate alege, că ea este cea care decide asupra propriei sale fiinţe.

Alice este povestea maturizării unui copil în lumea contemporană, o lume care îşi impune regulile: are standarde de frumuseţe, stereotipii de gen, este comercială (vizează profitul), se bazează pe imagine (aparenţe), nu pe conţinut şi este consumatoare de timp. Alice din spectacol înţelege însă că tiparele pe care lumea le impune nu sunt corecte şi că propria ei personalitate şi propriile ei dorinţe sunt cele care contează cu adevărat.

Spectacolul sibian poate fi vizionat de întreaga familie, sâmbătă, 8 octombrie, ora 11,30, la sala mare a Teatrului “Luceafărul”.