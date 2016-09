Sebastian Ghiță: Asta am trăit noi aici. Patru ani de lupte cretine

"Instituţii precum DNA, SRI, Parchetul, DIPI, BCCO s-au încăierat sub ochii noştri, într-o luptă pentru putere. Procurorii ăia îi urmăreau pe ceilalţi. Asta am trăit noi aici. Patru ani de lupte cretine. Unii şefi de instituţii, împotriva altora. Eu ca politician şi alte persoane, ca jurnalişti, am început să primim informaţii din dosare, la nunţi, la botezuri, la înmormântări. Venea un angajat şi ne spunea că Vasile a furat şi că Ionel îl ascultă pe Gigel", a declarat Ghiţă, adăugând că s-a exprimat şi Comisia SRI din Parlament în ceea ce priveşte acest subiect.

Sebastian Ghiță a mai spus că serviciile nu l-au ajutat niciodată în dezvoltarea afacerilor sale, dar că a fost un om simpatizat de acestea. În legătură cu susținerea afacerilor românești de către servicii, Ghiță a spus că aceștia protejează mai mult companiile străine.

„O lungă perioadă serviciile au ajutat firmele româneşti, dar nu o mai fac, acum sprijină companiile străine... Vi se pare normal ca în fiecare an sute de milioane de lei ajutoare de stat să ajungă la companii străine?", a spus Sebastian Ghiţă.

evz.ro