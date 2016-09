Sebastian Ghiță: Mulți procurori sunt plătiți de ONG-uri finanțate de Soros

Deputatul Sebastian Ghiţă a declarat, marţi seară, la sediul DNA Ploieşti, că mulţi dintre procurori fac parte dintr-o reţea plătită de organizaţii neguvernamentale, multe dintre acestea înfiinţate de George Soros, susţinând că ”un om din ONG îl cheamă pe un procuror dimineaţă la micul dejun şi îi spune: «eu te-am şcolit, arestează-l pe Ponta»”.

”Şi Liviu Dragnea, şi Victor Ponta şi eu am fost prieteni de 15 ani şi suntem şi acum, chiar dacă astăzi viaţa politică ne face să avem opţiuni de un fel sau de un alt fel, adică doar participarea la viaţa politică într-un partid sau altul nu ne poate face pe Liviu Dragnea, Victor Ponta şi pe mine să ne rupem relaţiile de prietenie. Am încercat şi eu marea cu degetul, pe de altă parte orice om încearcă să facă ceva mai bun şi mai bine în viaţă. Nu cred că am greşit şi nu cred că i-am supărat nici pe Liviu Dragnea, nici pe Victor Ponta nici când am candidat la PSD şi nici când am intrat în acest nou proiect PRU, care să poată să facă pe români să spună ceea ce nu pot spune Liviu Dragnea sau Victor Ponta, chiar dacă ştiu Victor Ponta şi Liviu Dragnea ce se întâmplă în România. Unii dintre noi ştim bine ce se întâmplă astăzi în România, vedem, eu am hotărât să spun şi să le explic oamenilor”, a spus Sebastian Ghiţă, la intrarea în sediul DNA Ploieşti.

”Hai să vedem cine-i plimbă pe procurori cu ONG-uri pe la hotel la Sinaia, cine le dă premii, cine le dă bani şi cine-i întreabă: dar mâine dimineaţă îl arestaţi pe Ghiţă, că eu sunt Ghinea de la ONG-ul nu ştiu care. Insinuez că ONG-iştii plătesc procurori sub diverse forme. Mulţi dintre procurorii României fac parte dintr-o reţea plătită de ONG-uri, multe dintre ele înfiinţate de Soros în România. Ce ne tot prefacem că nu înţelegem ce se întâmplă în România. (...) Contează doar ce doreşte un om din ONG care îl cheamă pe un procuror dimineaţă la micul dejun şi îi spune: «eu te-am adus aici la Sinaia, eu te-am şcolit, eu te prezint în presă ca pe un mare luptător pentru anticorupţie, arestează-l pe Ponta»”, a afirmat Sebastian Ghiţă.

