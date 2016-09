Secretari, contabili si directori de scoli s-au trezit cu salarii mai mici

Personalul didactic auxiliar, secretari, contabili si unii directori de scoli au salariile diminuate dupa ce Ministerul Justitiei a facut modificari privind definirea vechimii, in Ordonanta 20, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, explicand ca aceste modificari vor crea probleme si in calculul ulterior al vechimii.

Nistor a precizat ca sindicalistii au inceput deja discutiile cu Ministerul Educatiei, ministrul Mircea Dumitru dand asigurari ca va incerca sa remedieze disfunctionalitatile aparute.

Liderul sindical a precizat ca, asa cum era agreat cu Ministerul Educatiei, vechimea se stabilea in functie de doua criterii: vechimea in invatamant si vechimea in munca.

"Cineva din Ministerul Justitiei nu a inteles ceea ce era definit prin normele metodologice. Sunt afectati contabilii, secretarele, care pot pierde 200, 300, pana la 400 de lei si, avand in vedere ca in Hotararea 582 nu sunt cuprinse scolile primare, nu mai este remunerata functia de conducere, ceea ce inseamna ca am decapitat sistemul de educatie", a spus Marius Nistor.

