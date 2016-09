Ședința CNA, transmisă online

"Este prima dată când se transmit ședințele CNA online, așa cum a fost proiectul inițial. La ședința anterioară, care a fost acum o lună și ceva, a ieșit scandalul de rigoare", a declarat, marți, Jucan. El a precizat că, pentru a urmări ședința, nu sunt necesare softuri speciale și că aceasta poate fi vizionată și de pe telefonul mobil.

Întrebat de jurnaliști cum se justifică întârzierea în începerea transmisiunii online, Jucan a răspuns: "Pentru că s-a făcut tot posibilul să nu se achiziționeze acest sistem. Nu este vorba despre o sumă mare, dar era clar că, odată achiziționat echipamentul, ședințele o să trebuiască să fie transmise. (...) Inițial, am solicitat de câteva ori introducerea acestui sistem online, nu s-a dorit și am început să fac presiune, transmițând de pe laptopul meu. Armistițiul a fost când am căzut de acord să introducem în ROF transmiterea ședințelor pe site-ul propriu, urmând ca eu să renunț la transmisiunea de pe laptop", a afirmat Jucan.

Potrivit unei informări a lui Jucan de la începutul lui august, adresată și membrilor CNA, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului, începând cu data de 1 aprilie 2015, ședințele Consiliului ar fi trebuit să fie transmise online pe pagina de internet a CNA, www.cna.ro.

Agerpres