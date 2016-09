Șeful Poliției Bihor s-a urcat la volanul BMW-ului lui Blaga și a izbit altă mașină

Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor, chestorul Liviu Popa, a fost implicat, luni, într-un accident de circulaţie pe centura municipiului Braşov. Surse apropiate anchetei sustin ca masina condusa de seful politiei bihorene, un BMW din 2001, cu nr. de inmatriculare BH 20 ASW, apartine co-presedintelui PNL, Vasile Blaga. Surse din PNL au confirmat Vasile Blaga conduce un BMW cu numarul BH 20 ASW. Copresedintele PNL n-a putut fi contactat pentru a explica de ce seful IJP Bihor era la volanul masinii sale, fiind plecat din tara.

"Domnul Liviu Popa este un prieten de familie al domnului Vasile Blaga si i-a solicitat acestuia sa ii imprumute masina pentru o deplasare in Bucuresti, fiind in concediu. Domnul Blaga isi exprima regretul in cazul in care au fost persoane afectate de acest incident si spera ca toate persoanele implicate sa fie sanatoase," a precizat consilierul liderului PNL, Mihai Somfelean.

Ofiţerul, aflat în drum spre Bucureşti, a intrat cu maşina pe contrasens, în depăşirea unui autotren, şi a lovit o altă maşină, care venea din sens opus. „Nu a fost nimic grav, de altfel eu îmi continui drumul spre Bucureşti cu aceeaşi maşină. Am vrut să depăşesc un TIR, am ieşit pe contrasens şi am lovit o maşină care venea din faţă”, a declarat şeful Poliţiei.

