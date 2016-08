Senatorul de Iași Vosganian nu vrea alegeri in decembrie: "E posibil sa fie un vifor care sa oblige oamenii sa priveasca pe fereastra ziua"

Senatorul Varujan Vosganian, liderul filialei iesene a ALDE, a declarat ca luna decembrie nu este potrivita pentru derularea alegerilor parlamentare.

"A face campanii electorale in decembrie e la fel de nesabuit ca a crede ca Napoleon putea cuceri Rusia dupa campania pe care a dus-o iarna impotriva Moscovei. Nu stiu ce fel de intalniri publice am putea sa facem noi in decembrie, cine sunt persoanele care ar putea sa vina in camine culturale. Poate cei care le programeaza in 11 decembrie nu stiu ca in caminele culturale din judetul Iasi, unde s-ar putea programa intalniri cu alegatorii, nu prea exista posibilitatea de incalzire. Nici nu stim cum va fi vremea. E posibil sa fie un vifor care sa oblige oamenii sa priveasca pe fereastra ziua de alegeri. Mi se pare ca 11 decembrie (data propusa pentru desfasurarea alegerilor parlamentare -n.r.) e la fel de nesabuit ca escapadele facute (de Napoleon -n.r) in Siberia pentru a o cuceri. Nu stiu daca frigul avantajeaza sau dezavantajeaza pe unii, nu stiu sa va spun acum alegatorii carui partid au haine mai groase", a declarat Varujan Vosganian, conform Agerpres.Liderul ALDE Iasi considera ca ar trebui ca alegerile parlamentare sa se desfasoare la o data prestabilita din timp, fara a mai fi modificata ulterior."

La un moment dat va trebui sa ne oprim. Daca vom continua sa le programam tot timpul la doua saptamani dupa cele anterioare - imi aduc aminte ca am inceput cu septembrie -, vom ajunge peste patru ani chiar de Craciun iar peste inca patru ani vom ajunge sa facem alegeri de gerul Bobotezei. De aceea, la un moment dat trebuie sa ne oprim. Si daca trebuie sa ne oprim am putea sa o facem de pe acum. Eu am experienta multor campanii electorale. Nu e obligatoriu sa faci alegerile cand Parlamentul si-a incheiat mandatul complet de patru ani", a declarat Varujan Vosganian.

El a recunoscut ca, in cazul cazul in care alegerile parlamentare vor fi organizate in luna decembrie, unele partide ar putea fi favorizate de conditiile meteo."Cei care au mai multi alegatori in mediul urban sunt mai avantajati daca se alege data de 11 decembrie", a conchis Vosganian.

Stirileprotv.ro