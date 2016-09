Serena Williams: Oboseala nu este o explicație pentru înfrângerea mea

Serena a refuzat să vorbească despre pierderea fotoliului de lider la ierarhie mondiale, care va fi ocupat de luni de germanca Angelique Kerber, și a negat că ar fi fost obosită după meciul cu Simona Halep, din sferturi.

''Nu am fost obosită pentru că am jucat în cu o zi înainte (miercuri, n. red.), sunt profesionistă, sunt în circuit de 20 de ani și dacă nu pot legat două meciuri unul după altul, atunci ar trebui să mă ocup de altceva. Oboseala nu este o explicație pentru înfrângerea mea. Nu e ca și cum am jucat cinci ore. Am avut timp între meciuri să mă recuperez'', a precizat Serena.

Williams a învins-o în sferturi pe Simona Halep cu 6-2, 4-6, 6-3, după două ore și 14 minute, reușind 18 ași și 50 de ''winners''.

''Am probleme serioase la genunchiul stâng din turul al doilea sau al treilea, al doilea. Nu am putut să mă mișc așa cum îmi doream. Când ești accidentat te gândești la alte lucruri, când de fapt ar trebui să te gândești doar la joc, să te concentrezi la loviturile tale. Mintea mea era în altă parte, iar asta mi-a afectat mentalul. Am făcut greșeli pe care în mod normal nu le fac niciodată, cu atât mai mult la acest turneu la care am jucat bine până acum. Am ratat lovituri simple'', a declarat Serena Williams.

