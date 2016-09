Si-a fracturat coloana intr-un accident, apoi a luat o infectie din spital. Cum o puteti ajuta pe Ioana sa mearga din nou

Dupa ce ani la randul a ajutat copiii cu dizabilitati, a venit momentul ca si ea sa aiba nevoie de sprijinul celor din jur.

Este vorba despre o adolescenta de 18 ani din Suceava, care trebuie sa ajunga in Germania, la un tratament de recuperare. Ioana si-a fracturat coloana intr-un accident de masina si nu isi mai poate misca picioarele. In plus, fata a luat si o infectie dintr-un spital din Iasi la scurt timp dupa operatie.

Cu aproape doua luni in urma, intr-o zi ploioasa, Ioana s-a urcat intr-o masina de ocazie ca sa ajunga acasa, la Suceava. Autoturismul in care se afla a fost izbit frontal de alta masina, iar fata a ajuns la spital cu coloana fracturata. Acolo a fost infectata cu o bacterie intraspitaliceasca, stafilococul auriu, spun parintii.

Medicii din Germania i-au dat sperante, dar tratamentul pentru numai trei saptamani costa sase mii de euro. Pentru parintii ei, aceasta suma este o avere.

Ioana Amaritei, pacienta: "Din pacate, conteaza in zilele noastre banii si daca cineva ne-ar putea ajuta fiecare clipa conteaza."

Pana se vor strange banii, Ioana va incepe recuperarea la Iasi.

Cei care doresc sa o ajute pe Ioana, o pot face donand in unul din conturile de mai jos:

Banca: BRD

Nume: Amaritei Silviu Vladut

Nr. cont: RO85BRDE340SV55943153400

Nr cont EURO Amaritei Lory:

SWIFT BRDEROBU

RO73BRDE340SV61916653400

stirileprotv.ro