Simona Halep, învinsă în trei seturi de Serena Williams, în sferturi la US Open

Simona Halep a reusit in setul doi al partidei cu Serena Williams (din sferturile de finala de la US Open) poate cel mai bun tenis al sau, jucatoarea nascuta la Constanta avand momente in care a dominat-o pe sportiva care se afla pe locul intai in lume...Nu a fost insa suficient: Serena a servit in nenumarate randuri precum in circuitul masculin (a bifat 18 asi), iar victoria i-a revenit dupa doua ore si 14 minute (scor 6-2, 4-6, 6-3). In urma acestui rezultat, Halep ramane cu o singura victorie bifata impotriva Serenei, in noua intalniri directe.

Simona a facut in meciul cu liderul mondial o imensa risipa fizica si psihica pentru a reveni dupa primul set pierdut (2-6) si a duce disputa in decisiv. A fost insa de-ajuns sa isi piarda o singura dat serviciul pentru ca americanca sa castige disputa. Serena a speculat fiecare serviciu mai moale, a fost incredibila cu returul si a reusit sa se impuna dupa peste doua ore de lupta crancena. Serviciul a scapat-o pe sportiva din SUA din multe situatii limita.

Surprinzator insa, Simona a fost per total mai buna in schimburile lungi, acolo unde a reusit sa castige multe puncte. A fost prima partida adevarata in turneu pentru Serena, iar victoria i-ar putea da o si mai mare incredere in propriile forte. Daca se va impune la US Open, Serena Wiliams va deveni jucatoarea din "Era Open" cu cele mai multe Grand Slam-uri castigate (23, fata de 22 cate are Steffi Graf).

"A trebuit sa imi schimb jocul, strategia. Am castigat, desi nu a fost cel mai bun tenis al meu. A fost un meci greu, de trei seturi. Ma poate ajuta aceasta partida, am aratat multa vointa" - Serena Williams, dupa victoria cu Simona Halep.

"Simona a avut parte si de mult ghinion la tragerea la sorti. A aratat astazi ca este una din cele mai bune din circuit incepand de la Roland Garros si pana la US Open. In mod evident, jocul ei este mult mai bun decat faza sferturilor atinsa la New York" - site-ul oficial al WTA.

HotNews.ro