Antrenorul australian a vorbit despre nivelul bun aratat de Simona in ultima perioada, despre meciul cu Serena, dar si despre faptul ca Halep arunca cu rachetele. "Este din Romania, iar ei au <focul> in interior", a precizat Cahill. De asemenea, Mouratoglou a vorbit despre slabiciunile jucatoarei noastre si despre cum va incerca Serena sa le speculeze.

Meciul Simonei cu Serena va avea loc miercuri, la o ora care va fi anuntata de organizatori.

Desi o lauda si spune despre ea ca este "poate cea mai buna din istorie", Darren Cahill este de parere ca Serena Williams nu este invincibila.

"Serena este una dintre cele mai bune jucatoare din istoria tenisului, daca nu cea mai buna. A castigat deja 22 de Grand Slam-uri. Are cel mai bun serviciu din istoria tenisului feminin, iar la capitolul deplasare sta foarte bine. Atat forehand-ul cat si backhand-ul sunt arme foarte bune, iar la capitolul conditie fizica este incredibila. Simona trebuie sa joace cu adevarat bine. Serena nu este insa invincibila. Am putut vedea asta in meciurile din acest an. Simona se va inspira din meciurile pe care Serena le-a pierdut cu Muguruza si Kerber. Daca Angie si Garbine au putut, ea de ce nu ar putea?" - Darren Cahill.

Statistica meciurilor directe este clar de partea jucatoarei din SUA, Serena avand 7-1 in confruntarile cu Simona:

2011, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena Williams

2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena Williams

2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena Williams

2014, Turneul Campioanelor (grupe): 6-0, 6-2 pentru Simona Halep

2014, Turneul Campioanelor (finala): 6-3, 6-0 pentru Serena Williams

2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena Williams

2015, Cincinnati: 6-3, 7-6 pentru Serena Williams

2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena Williams.

hotnews.ro