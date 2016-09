Simona zice”pas” la Tokyo

Jucătoarea Simona Halep, locul 5 WTA, s-a retras de la turneul Toray Pan Pacific Open de la Tokyo, turneu de categorie Premier dotat cu premii totale de 885.500 $, din cauza unei accidentări la piciorul stâng. "Din nefericire, nu pot să evoluez la ediţia din acest an la Toray Pan Pacific Open, din cauza unei accidentări la musculatura posterioară a coapsei stângi. Întotdeauna m-am bucurat să joc în faţa fanilor mei din Tokyo şi sper să revân cât mai curând", a declarat Halep, într-un comunicat publicat pe site-ul WTA. Simona Halep va mai disputa astfel, în acest an, trei turnee, inclusiv finala sezonului, de la Singapore, la care nu este deocamdată calificată matematic, însă mai are nevoie doar de câteva zeci de puncte pentru a fi prezentă pentru a treia oară consecutiv la această competiţie. După ce a jucat în sferturi la US Open, fază în care a fost eliminată de Serena Williams, Halep va evolua la Wuhan Open (2.288.250 $), competiţie Premier 5, care va avea loc între 26 septembrie şi 1 octombrie, înainte de a participa la ultimul Premier Mandatory din 2016, Beijing Open (5.424.394$), 1-9 octombrie. Turneul Campioanelor de la Singapore va avea loc între 23 şi 30 octombrie. În această parte finală a sezonului, Halep are de apărat 545 de puncte, dintre care 370 de puncte la Singapore, competiţie la care doar participarea la cele trei meciuri din grupă - fără victorie - îi asigură 210 puncte.