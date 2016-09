Specialişti IT din Israel au prezentat la Iași noutățile din domeniul securității cibernetice

Peste 50 de programatori din Iaşi au participat azi de dimineaţă la Hotel Ramada, la o conferinţă despre securitatea cibernetică. Evenimentul a fost organizat de Enered IT Academy, prima academie acreditată Microsoft în Iaşi. În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte generale privind securitatea cibernetică, trenduri la nivel mondial, metodologii, dar şi tehnici de atacuri.

„Totodată, participanţii au luat parte la demonstraţii practice de hacking realizate de către specialişti din Israel, fondatori ai SEE Security College”, a precizat Mihaela Ştir, responsabil marketing la Enered.

Aceasta a adăugat că, în viitorul apropiat, la Iaşi vor fi organizate cursuri de formare în domeniul securităţii cibernetice, disponibile atât pentru programatori, cât şi pentru ieşenii care doresc să înceapă de la zero o carieră în IT.

„Acest eveniment marchează extinderea activităţii Enered IT Academy şi în domeniul Cyber Security. Pe viitor, în Iaşi vor putea fi urmate cursuri precum System and Network Admin and Cyber practitioner şi Cyber Security Technology Architects. Durata unor astfel de cursuri va varia între 180 şi 280 de ore şi se vor întinde pe o perioadă de 8 luni. Totodată, cei interesaţi pot opta pentru cursuri de scurtă durată precum Python for penetration testing, Cyber penetration tester, Cyber for Manager care pot fi studiate în 40 de ore. Absolvenţii unor astfel de cursuri pot susţine examene Microsoft, Cisco, Linux, în urma cărora să obţină certificări recunoscute la nivel internaţional”, a adăugat Ştir.

Enered IT Academy şi-a început activitatea la Iaşi în anul 2014, iar până în prezent, potrivit datelor oferite de companie, cursurile organizate au fost urmate de 120 de persoane, o parte dintre acestea fiind deja integrate pe piaţa de IT prin intermediul stagiilor de practică sau şi-au găsit direct un loc de muncă în firme de profil. În prezent, Enered organizează cursuri de programare pentru începători în Web Development, Java, Android, dar şi un curs de Software Quality Assurance.