Spitalul care moare încet și sigur. Mai sunt trei medici, iar saloanele sunt goale

Holuri întregi goale, saloane fără niciun bolnav sau rezerve închise cu cheia. Reporterii „Ziarului de Iaşi“ au vizitat Spitalul CFR Paşcani zilele acestea şi abia dacă au văzut 15-20 de bolnavi în imensa clădire în care altădată erau îngrijiţi sute de bolnavi. Un etaj întreg cu patru saloane şi cinci rezerve în care erau internaţi pacienţi care aveau fişă pe secţia de chirurgie generală este închis complet şi ţinut sub cheie. Pe holuri se întâlnesc paturi abandonate, puse unul peste altul, despre care asistenţii medicali spun că nu au mai fost folosite de aproape un an.

În Spitalul CF din Paşcani sunt integraţi cu normă întreagă doar patru medici - chirurgul Abdalla Bashir, soţia sa Doina Bashir, medic de medicină internă, Pal Mihaela, specialist pentru balneo-fiziokinetoterapie, şi Cătălina Roşca, medic de laborator. Încă doi medici de medicină internă, Iuliana Răţoi şi Dan Savin, au încheiate cu spitalul contracte de colaborare pentru patru ore.

Potrivit liderului de sindicat din spital, Doina Cucoş, situaţia dramatică prin care trece spitalul se datorează unui „management defectuos“, numit chiar aşa şi de corpul de control al MT. „Dacă Fenechiu nu a reuşit falimentarea spitalelor CF prin trecerea de la un minister la altul, acum cred că nu mai scăpăm de faliment din cauza unor afaceri obscure care se petrec în acest spital şi din cauza unei atitudini nepotrivite a managerului, care nu ştie să atragă medicii la Paşcani“, a precizat Doina Cucoş.

Chirurgul, alungat din spital

Spusele liderului de sindicat sunt întărite şi de declaraţiile unui medic chirurg de aici, care susţine că, după ce a lucrat 16 ani în spital, a fost dat afară de managerul Mihaela Amariei. Cu toate că legea îi permite să profeseze până la 70 de ani, dr. Constantin Melinte, în vârstă de 65 de ani, s-a trezit la începutul lunii august că nu mai poate opera bolnavi pentru că managerul a considerat că nu mai poate profesa. „Nu m-a dat afară, m-a alungat pur şi simplu. Acum etajul în care lucram, saloanele şi rezervele în care internam bolnavii operaţi de mine stau închise, nefolosite. Eu am titlul de doctor, şi conform legislaţiei din România am voie să profesez până la 70 de ani. Managerul Amariei a considerat totuşi că nu mai pot opera, cu toate că spitalul se confruntă cu o criză mare de medici, şi m-a alungat. Acum lucrez şi operez la Spitalul din Bicaz, pentru că acolo s-a înţeles că pot profesa“, a explicat dr. Constantin Melinte.

Potrivit medicului, în ultimii trei ani în care a fost director medical a reuşit să scoată la concurs şi să aducă în spital opt medici, toţi plecând în cele din urmă din cauza neînţelegerilor cu managerul actual. „Am încercat să menţin activitatea spitalului vie, să avem foi pe diferite specialităţi, ca să atragem bani de la CJAS. Am adus medici pe ATI, cardiologie, medicină internă. Toţi au plecat când au văzut ce management aveam. Acum, pentru că nu mai sunt medici, spitalul nu o să mai aibă ce să deconteze şi sigur că o să piardă contractul cu CJAS, şi în cele din urmă o să fie închis. Asta este de fapt dorinţa conducerii: să fie distrus şi să nu mai poată fi tratat niciun bolnav acolo“, a mai precizat chirurgul Melinte.

Nora fostului primar Răţoi, făcută director „din pix“

În 2013, când Mihaela Amariei a preluat conducerea spitalului, unitatea medicală avea 155 de paturi şi 2 linii de gardă, pe chirurgie generală şi pe medicină internă. În iulie 2016, spitalul a intrat în contract cu CJAS pe 124 de paturi, pe o singură linie de gardă. „Contractul cu CJAS a fost negociat de dr. Iuliana Răţoi (noră a fostului primar şi deputat de Paşcani Neculai Răţoi, n.r.), care în iulie era director medical făcut „din pix“ de manager, fără să dea niciun examen sau concurs pe post. După ce a negociat contractul cu CJAS, şi-a modificat contractul de muncă din integrare completă în contract de patru ore şi a încheiat alt contract pe patru ore cu SC Bella Praxis. Interesant este că, în timp ce de la noi au fost tăiate paturi la contractare, la Bella Praxis au fost alocate 25 de paturi pe internare de zi. Acolo lucrurile merg bine şi frumos, iar noi ne aşteptăm sfârşitul“, a mai declarat Doina Cucoş.

Situaţie unică în ţară

Criza medicilor din spitalul păşcănean a început din ianuarie, când singurul medic anestezist a plecat în străinătate. Surse din spital spun că demisia doctorului a venit tot pe fondul unui scandal cu conducerea unităţii, aceasta neacceptând să-i deconteze medicului transportul de la Iaşi la Paşcani. În nouă luni de la plecarea anestezistului, conducerea spitalului nu a găsit nicio soluţie pentru a-l înlocui, cu toate că liderul judeţean al Sanitas, Iulian Cozianu, a identificat medici ieşeni care ar fi dorit să încheie o colaborare cu Spitalul CF din Paşcani. Din lipsă de medic anestezist, chirurgii care au operat aici anul acesta au efectuat doar intervenţii de amploare redusă, care nu necesită manevre specifice terapiei intensive.

Liderul judeţean al Sanitas, Iulian Cozianu, a precizat că situaţia prin care trece Spitalul CF din Paşcani este unică în judeţ şi în regiune, probabil şi în ţară. „Spitalul CF din Paşcani a început să aibă probleme mari odată cu plecarea anestezistului. Am găsit nişte medici specialişti care păreau interesaţi să colaboreze cu unitatea medicală sub supravegherea unui medic primar. Am transmis contactele lor, dar de aici nu ştiu ce s-a mai întâmplat. În judeţ şi în regiunea Moldovei eu nu am mai auzit o astfel de situaţie dificilă ca cea de la Spitalul CF din Paşcani. A fost o problemă la Hârlău, tot cu medicul anestezist, dar s-a găsit un colaborator căruia spiatlul îi plăteşte naveta de la Iaşi şi astfel s-a rezolvat problema“, a arătat Iulian Cozianu.

Un concurs cu cântec

Potrivit reprezentanţilor CJAS, în momentul în care spitalul a intrat în contract, documentele de la dosar arătau că în unitatea medicală îşi desfăşoară activitatea cinci medici. După ce chirurgia va rămâne fără medic, întrucât singurul chirurg are contractul suspendat începând cu luna octombrie, Spitalul CF din Paşcani riscă să piardă bani din bugetul acordat de CJAS. „Spitalul avea înainte de contractare o medie lunară de contract de 480.000 de lei, după contractare are o valoare peste 527.000 de lei. Anul trecut, spitalul a intrat în contract cu 143 de paturi. Anul acesta, din cauză că nu pot acorda anumite servicii medicale din lipsă de medici, au intrat în contract cu 124. Dacă pe perioada contractului se observă că anumite servicii contractate nu pot fi furnizate, atunci suntem nevoiţi să reducem valoarea de contract“, a explicat ec. Robert Dâncă, preşedintele CJAS.

Cu toate că „Ziarul de Iaşi“ a încercat în ultimele trei zile să obţină un punct de vedere al managerului Mihaela Amariei asupra situaţiei dramatice prin care trece unitatea medicală, aceasta a refuzat să ofere orice declaraţie. În august 2014, în concluziile corpului de control al MT se sublinia că Mihaela Amariei a obţinut postul de conducere fără să depună la dosarul de concurs documente care să ateste pregătirea sa în managementul sanitar şi că, în perioada în care a condus spitalul, acesta a înregistrat mai multe datorii. Jurista Mihaela Amariei a fost numită pe 16 ianuarie 2013 managerul Spitalului CF din Paşcani prin ordin de ministru. Consilierul juridic, fost secretar al Consiliului de Administraţie al spitalului şi participant la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere, s-a ocupat personal de organizarea acestuia. În ciuda neregulilor flagrante descoperite de MT, în august 2017 acelaşi minister i-a prelungit managerului Amariei, pentru a doua oară, contractul de manager interimar al Spitalului CF din Paşcani.