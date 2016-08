Sportivii nord coreeni care s-au întors de la RIO fără medalii, umiliți și pedepsiți de dictatorul Kim Jong Un

Sportivii care l-au dezamagit pe Kim Jong Un vor fi mutati in locuinte mai saracacioase, vor avea ratiile de mancare reduse si, in cel mai rau caz, vor fi trimisi sa munceasca in mine de carbuni. In schimb, medaliatii vor fi rasfatati cu apartamente noi, masini si alte cadouri.

In 2010, fotbalistii nord-coreeni din Nationala au fost pedepsiti, dupa infrangerea cu 7-0 in fata Portugaliei la Campionatul Mondial, fiind trimisi la reeducare sau sa munceasca in mina. Abia dupa un an sau chiar doi li s-a permis sa revina.

La plecarea la Rio, presedintele nord-coreean le-a "trasat sarcina" sportivilor sa castige cel putin 5 medalii de aur si 12 din argint si bronz. Delegatia s-a intors acasa cu doar 7 medalii, dintre care numai doua de aur.