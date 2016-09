Stan a luat caimacul la New York

Tenismanul elveţian Stanislas Wawrinka (3 ATP) a câştigat în premieră la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce l-a învins, duminică, în finală, pe sârbul Novak Djokovic, liderul ierarhiei mondiale.Wawrinka s-a impus cu scorul de 6-7, 6-4, 7-5, 6-3, după trei ore şi 55 de minute.Djokovic a început mai bine meciul, elveţianul a reuşit însă să remonteze şi să trimită primul set în tiebreak, pe care Djokovic l-a rezolvat uşor cu 7-1. În setul al doilea, Wawrinka a condus cu 4-1, “Nole” a egalat, însă a căzut inexplicabil pe finalul setului, cedat cu 4-6. Setul al treilea a fost cel mai disputat, dar şi cel mai spectaculos nivelul tenisului practicat de cei doi finalişti fiind extraordinar. Wawrinka a punctat prima dată pe serviciul advers, Djokovic a egalat la III, iar la 6-5, Stan a fost cel care a întors un game care mergea în favoarea lui Djokovic. Setul al patrulea a fost şi ultimul, break-ul făcut de Wawrinka fiind şi singurul al setului, în care Djokovic a resimţit dureri la genunchi. Wawrinka a revenit în turneul de la Flushing Meadows, după ce a salvat o minge de meci în faţa britanicului Daniel Evans, de care a trecut în cele din urmă în cinci seturi, cu 4-6, 6-3, 6-7, 7-6 , 6-2, în optimile de finală.

Elveţianul s-a impus în faţa lui Djokovic printr-o apărare îndârjită, prin riscurile pe care şi le-a asumat (46 de lovituri direct câştigătoare) şi realismul său (şase mingi transformate din zece oportunităţi, faţă de tre din 17 pentru Djokovic). Djokovic a avut un parcurs facil până în ultimul act, beneficiind de forfait-uri sau abandonuri în trei dintre tururile anterioare. Wawrinka nu are decât patru victorii în 23 de confruntări cu Djokovic, care a câştigat anul acest titlurile la Australian Open şi Roland Garros, iar la Wimbledon a fost eliminat din turul al treilea. ''Am venit aici fără să mă aştept la nimic şi fără să-mi fixez un obiectiv. Dar, când am păşit pe teren am încercat să câştig fiecare meci. Acum mă simt complet stors, am dat totul pe teren. Este dificil de descris ce se întâmplă. Este formidabil, nu doar acest trofeu, ci faptul că am acum trei diferite. În plus, maniera în care am câştigat. Este Grand Slam-ul pentru care am suferit cel mai mult. În ultimele trei meciuri, finala a fost cea mai grea şi nu am fost departe de a mă da bătut, de a renunţa, şi la sfârşit am fost foarte mândru de ce am reuşit'', a declarat Wawrinka, 31 ani, care în 2014 a câştigat Australian Open, iar un an mai târziu s-a impus la Roland Garros. Elveţianul, care nu a pierdut niciuna din cele 11 finale disputate din 2014, inclusiv trei de Grand Slam, a mărturisit că înaintea finalei a simţit că este favorit şi îl poate învinge pe Djokovic, chiar dacă fizic era mai consumat după cele 18 ore petrecute pe teren faţă de 9 ale sârbului. Wawrinka mai are nevoie de un succes la Wimbledon pentru a intra în clubul select al câştigătorilor celor patru turnee de Grand Slam, dar elveţianul abordează precaut acest subiect. Din 2005, Federer, Nadal, Djokovic şi Murray şi-au împărţit între ei titlurile de Grand Slam, cu excepţia lui Juan Martin del Potro (U Open 2009), Marin Cilic (US Open 2014) şi Stan Wawrinka, singurul care sfidează supremaţia celor patru.



Cu această victorie obţinută în patru ore fără trei minute, Stan Wawrinka şi-a asigurat prezenţa la Turneul Campionilor de la Londra, acolo unde mai sunt calificaţi până în acest moment Novak Djokovic şi Andy Murray. Wawrinka este al şaselea jucător din Era Open care câştigă primele trei finale de Grand Slam din carieră, după americanul Jimmy Connors, suedezii Björn Borg şi Stefan Edberg, brazilianul Gustavo Kuerten şi elveţianul Roger Federer. Numărul 3 ATP a ajuns la 15 titluri în palmaresul său, dintre care Australian Open (2014) şi Roland Garros (2015).





Clasamentele tenisului

Top 10 WTA: 1 (2). Angelique Kerber (Germania) – 8.730 p; 2(1). Serena Williams (SUA) – 7.050 p; 3 (3). Garbiñe Muguruza (Spania) – 5.830 p; 4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) – 5.815 p; 5 (5.). Simona Halep (România) – 4.801 p; 6 (-). Karolina Pliskova (Cehia) – 4.425; 7 (6). Venus Williams (SUA) – 3.815p; 8 (-). Carla Suarez (Spania) – 3.330 p; 9(9). Madison Keys (SUA) – 3.286 p; 10 (10). Svetlana Kuzneţova (Rusia) – 3.250 p. Poziţiile celorlalte jucătoare române din Top 200: Irina Begu – 23 (23); Monica Niculescu – 55 (58); Sorana Cîrstea – 87 (86); Ana Bogdan – 107 (116); Patricia Ţig – 127 (128); Andreea Mitu – 199 (197). La dublu: Monica Niculescu – 17 (15); Irina Begu – 58 (48); Andreea Mitu – 75 (77); Raluca Olaru – 84 (75).

Top 10 ATP: 1 (1). Novak Djokovic (Serbia) – 14.040 p; 2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) - 9.485 p; 3 (3). Stanislas Wawrinka (Elveţia) – 6.260 p; 4 (5). Rafael Nadal (Spania) – 4.940 p; 5 (7). Kei Nishikori (Japonia) – 4.875 p; 6 (6). Milos Raonic (Canada) – 4..760 p; 7 (4). Roger Federer (Elveţia) – 3.745; 8 (-). Gaël Monfils (Franţa) – 3.545 p; 9(8). Tomas Berdych (Cehia) – 3.545 p; 10 (10). Dominic Thiem (Austria) – 3.295 p. Jucătorii români din top 200 : Marius Copil – 176 (173). La dublu: Horia Tecău – 9 (9); Florin Mergea – 17(15).

Unde mai joacă Simona?

Simona Halep, locul 5 WTA, va mai disputa în acest an patru turnee, inclusiv finala sezonului, de la Singapore, la care nu este deocamdată calificată matematic, însă mai are nevoie doar de câteva zeci de puncte pentru a fi prezentă pentru a treia oară consecutiv la această competiţie. După ce a jucat în sferturi la US Open, fază în care a fost eliminată de Serena Williams, Halep va participa la Toray Pan Pacific Open, un turneu de categorie Premier, la Tokyo, organziat în perioada 19-25 septembrie. Apoi, românca va merge la Wuhan Open, competiţie Premier 5, care va avea loc între 26 septembrie şi 1 octombrie, înainte de a participa la ultimul Premier Mandatory din 2016, Beijing Open, 1-9 octombrie. Turneul Campioanelor de la Singapore va avea loc între 23 şi 30 octombrie. În această parte finală a sezonului, Halep are de apărat 545 de puncte, dintre care 370 de puncte la Singapore, competiţie la care doar participarea la cele trei meciuri din grupă - fără victorie - îi asigură 210 puncte.