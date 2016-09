Steagul Romaniei a fost ridicat la CERN

La ceremonia de luni, directorul general al CERN, Fabiola Gianotti, si presedintele Consiliului CERN, Sijbrand de Jong, au salutat aderarea Romaniei la aceasta organizatie, subliniind cat este de important ca diferitele natiuni sa colaboreze indeaproape pentru progresul cunoasterii, conform unui comunicat publicat pe site-ul CERN.

"Cu mare placere adresez un bun venit calduros Romaniei care se alatura familiei din ce in ce mai numeroase a CERN", a declarat Fabiola Gianotti.

"Sunt foarte bucuros ca Romania a demonstrat astazi ca, dupa diligentele necesare si o atenta deliberare, es

te inca posibil pentru diferitele natiuni sa-si uneasca fortele in domenii importante, intr-un consens deplin", a declarat la randul sau Sijbrand de Jong, presedintele Consiliului CERN.

Steagul Romaniei a fost arborat luni la sediul CERN, moment care marcheaza statutul Romaniei de tara membra a organizatiei. Tricolorul a fost ridicat alaturi de celelalte 21 de steaguri ale statelor membre in cadrul unei ceremonii la care a participat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ministrul educatiei, Mircea Dumitru, si reprezentanti ai guvernului si mediului academic romanesc. Dupa ceremonie, delegatia romaneasca a vizitat S'Cool Lab, laboratorul CERN pentru elevi, precum si Marele Accelerator de Particule (LHC) si laboratoarele in care se desfasoara experimentul ATLAS, la care participa mai multe institutii romanesti. De asemenea, delegatia s-a intalnit si cu cercetatori romani care lucreaza in cadrul CERN. Romania a devenit in mod oficial stat membru al CERN inca de la 17 iulie 2016, dupa 25 de ani de colaborare intre organizatie si institutii stiintifice romanesti.