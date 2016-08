Ştiri din sport, multe şi mărunte

Cine-i Şumudică ăsta?

Preşedintele Port Vale FC, Norman Smurthwaite, a comentat afirmaţiile lui Marius Şumudică, potrivit cărora ar fi primit o ofertă de a antrena echipa din liga a treia engleză, precizând că nu a auzit de tehnicianul român. "Poveste amuzantă. Nu am auzit niciodată de el. Bănuiesc că este în căutarea gloriei", a scris Smurthwaite pe Twitter. După succesul Astrei la Londra, scor 1-0, cu West Ham, Şumudică a declarat că a primit o ofertă de a antrena formaţia Port Vale. "Ieri am primit o ofertă de la un prieten care lucrează în Port Vale. E în liga a treia, parcă, League One. M-a întrebat dacă vreau să merg acolo. Îmi pare rău, m-am calificat în grupe, rămân în ţară", a declarat tehnicianul în conferinţa de presă de după meci.Port Vale FC, antrenată de portughezul Bruno Ribeiro, ocupă locul 6 în League One, cu şapte puncte, după patru etape, la cinci puncte de liderul Bolton.

Aur la canotaj juniori

Echipajul de patru rame masculin al României a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatul Mondial de juniori de la Rotterdam. Echipajul tricolor, format din sportivii Ştefan Berariu, Mihăiţă Ţigănescu, Cosmin Pascari şi Constantin Hîrgău a dominat copios cursa de 2.000 de metri, pe care a încheiat-o cu timpul de 5:58.85 minute, cu care a cucerit medalia de aur. Pe podium au mai urcat Marea Britanie (6:03.71) şi Germania (6:09.30). Tot la Rotterdam s-a desfăşurat, până vineri, şi Campionatul Mondial de tineret, la care România a obţinut două medalii: argint la patru rame feminin (Iuliana Buhuş, Ana Maria Simion, Mădălina Hegheş şi Diana Mihai) şi bronz la dublu vâsle feminin (Ioana Vrînceanu şi Viviana Iuliana Bejinariu).

Lucescu şi-a dat drumul

Formaţia Zenit Sankt Petersburg, antrenată de Mircea Lucescu, a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Amkar Perm, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Rusiei. Golurile au fost marcate de Giuliano ('22, '32) şi Criscito('89). Echipa lui Lucescu se află pe locul trei în clasament, cu nouă puncte (două victorii, trei remize). Lider este TSKA Moscova, cu11 puncte.

Edi a debutat cu succes la Sofia

Formaţia ŢSKA Sofia, antrenată din această săptămână de Edward Iordănescu, a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Lokomotiv Gorna Oriahoviţa, într-un meci din etapa a V-a a campionatului Bulgariei. Golurile au fost marcate de Culma ('66) şi Ciorbadjiski (‘90^5). De la oaspeţi a fost eliminat Atanasov, în minutul 81. Echipa ŢSKA Sofia se află pe locul doi în clasamentul campionatului bulgar, cu zece puncte. Lider este Dunav Ruse, cu 13 puncte.

Schimbare în lotul U21

Mijlocaşul dinamovist Ionuţ Şerban l-a înlocuit pe Dragoş Nedelcu (FC Viitorul) în lotul naţionalei under 21 a României pentru meciurile cu Luxemburg şi Danemarca, din preliminariile Campionatului European 2017. Nedelcu a fost înlocuit din cauza unei accidentări. Lotul pentru cele două partide este următorul: Cojocaru, Brănescu, Stoian (portari), Nedelcearu, Miron, Ţîru, Boldor, Hodorogea, I. Cristea, Olteanu (fundaşi), Ov.Popescu, Şerban, Păun, Ioniţă, Tămase, Bumba, Calcan (mijlocaşi), Puşcaş, Tudorie, Ivan (atacanţi). La 2 septembrie, de la ora 20:30, la Mediaş, tricolorii U21 întâlnesc Luxemburg, iar patru zile mai târziu, pe 6 septembrie, de la ora 19:45, la Aalborg, vor juca împotriva Danemarcei.

Atletico în mizerie

Formaţia Atletico Madrid a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu nou promovata Leganes, din etapa a doua a campionatului Spaniei. După ce în prima etapă a remizat, scor 1-1, cu Deportivo Alaves, Atletico nu a reuşit să se impună nici sâmbătă în meciul cu Leganes, astfel că după două etape are doar două puncte şi este pe locul 11 în clasament. "Dacă vom continua aşa, vom lupta pentru evitarea retrogradării. Suntem furioşi. Trebuie să ne revenim repede, să vedem ce nu merge, pentru că în caz contrar situaţia va scăpa de sub control", a declarat după meci jucătorul francez Antoine Griezmann. În etapa următoare, Atletico va juca în deplasare cu echipa Celta Vigo.

Vai de Pâncota lor!

Echipa Şoimii Pâncota a înregistrat, sâmbătă, o nouă înfrângere la scor, 0-9, acasă, cu Olimpia Satu Mare, în etapa a IV-a a Ligii a II-a, după ce în precedentele trei meciuri a pierdut cu 0-16, 0-7 şi 0-18, ajungând astfel la 50 de goluri primite în acest sezon. Rezultatele meciurilor din etapa a IV-a a Ligii a II-a sunt următoarele: Academica Clinceni - Chindia Târgovişte 0-2; Foresta Suceava - CS Baloteşti 4-1; Metalul Reşiţa - UTA 0-1; CS Mioveni - Unirea Târlungeni 1-0; Şoimii Pâncota - Olimpia 2010 Satu Mare 0-9; Luceafărul Oradea - Juventus Bucureşti 0-1; CS Afumaţi - Sepsi Sfântu Gheorghe 1-1; Dacia Unirea Brăila - ASU Politehnica 4-1; FC Braşov - Dunărea Călăraşi 3-0. Întâlnirea CS Râmnicu Vâlcea - ACS Berceni este programată astăzi. În clasament, Chindia Târgovişte conduce cu maximum de puncte, 12, urmată de UTA cu zece puncte şi de FC Braşov cu zece puncte.

Un adolescent în poarta Italiei

Portarul echipei AC Milan, Gianluigi Donnarumma, în vârstă de 17 ani şi şase luni, a devenit cel mai tânăr fotbalist convocat în naţionala Italiei în ultimiii 105 ani, el făcând parte din lotul pentru meciurile cu Franţa şi Israel. În urmă cu 105 ani, în 1911, era convocat la reprezentativa italiană Rodolfo Ravinelli, la 16 ani şi trei luni. înaintea acestuia, în 1910 a fost convocat un jucător de 16 ani, Renzo De Vecchi. Naţionala Italiei va întâlni echipa Franţei, la 1 septembrie, la Bari, într-un meci amical, şi selecţionata Israelului la 5 septembrie, la Haifa, în preliminariile Cupei Mondiale.

Rusia contestă în civil excluderea

Rusia va contesta la Curtea federală elveţiană decizia TAS de a menţine excluderea sportivilor de la Jocurile Paralimpice de la Rio (7-18 septembrie).. Contestaţia Comitetului Paralimpic Rus va fi analizată luni. Totodată, fiecare dintre cei 266 de sportivi paralimpici care formau delegaţia Rusiei să va adresa Curţii europene a drepturilor omului. În 7 august, Comitetul Internaţional Paralimpic anunţase că Rusia a fost exclusă de la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, în urma scandalurilor de dopaj organizat. Comitetul Paralimpic Rus a făcut apel, însă acesta a fost respins, marţi, de TAS. La Jocurile Olimpice, încheiate duminică, Rusia a avut o delegaţie mai mică, după suspendarea mai multor sportivi al căror nume a apărut în raportul McLaren.

Pellegrini a ajuns în China

Tehnicianul chilian Manuel Pellegrini, care a antrenat în ultimele sezoane echipa Manchester City, a preluat conducerea echipei chineze Hebei China Fortune. Pellegrini este al treilea antrenor celebru care pregăteşte o echipă din China, după Luiz Felipe Scolari (Guangzhou Evergrande) şi Sven-Göran Eriksson (Shanghai SIPG). Aflată pe locul cinci în clasamentul campioatului chinez, echipa Hebei îi are în componenţă pe Gervinho, Gael Kakuta şi Ezequiel Lavezzi.

Neymar a început să plătească

Starul brazilian al echipei FC Barcelona, Neymar, a acceptat să achite 125.000 de euro constând într-o amendă într-un caz de evaziune fiscală în Brazilia, informează cotidianul As. Neymar va achita 460.000 de reali (125.000 de euro) pentru evaziune fiscală în perioada 2007-2008. Fotbalistul şi tatăl său au fost condamnaţi pentru că nu au declarat sume primite de la clubul Santos în perioada respectivă. În aprilie 2014, tribunalul federal din Sao Paulo nu a acceptat primul apel prezentat de fotbalist şi de tatăl său, declaraţi vinovaţi de evaziune fiscală, care au prezentat şi o solicitare de anulare a amenzii. În luna ianuarie, celor doi li sa impus din nou să plătească suma stabilită de tribunalul brazilian şi au decis să o achite fără să aştepte răspunsul la solicitarea de anulare a amenzii.

Victorie pentru Zürich

Formaţia FC Zürich, adversara FC Steaua în grupele Ligii Europa, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Schaffhausen, într-un meci din etapa a şasea a ligii secunde din Elveţia. Au marcat Andre Luis ('11 - autogol), Sadiku ('51) şi Koné ('89) pentru învingători, respectiv Tranquilli ('69) pentru Schaffhausen. FC Zürich a evoluat în următoarea formulă: Vanins - Brunner, Kecojevic, Nef, Voser - Sarr, Kukeli - Winter, Buff (’87 - Cavusevic), Schönbächler (’75 - Kone) - Sadiku (’84 - Yapi).Echipa pregătită de Uli Forte este lider în clasament, cu 16 puncte. Aarau, locul doi, are 11 puncte şi un joc mai puţin.

Delatorii, puşi pe liber

Trei oficiali ai Comitetului Olimpic Irlandez, trezorierul Kevin Kilt, secretarul general Dermot Henihan şi directorul executiv Stephen Martin, cercetaţi în scandalul vânzării ilegale de bilete la JO de la Rio, au primit permisiunea de a părăsi Brazilia. Cei trei au colaborat cu poliţia, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate braziliene agenţiei Reuters. "Nu mai este nevoie să-i ţinem aici", a spus sursa citată. În schimb, preşedintele Comitetelor Olimpice Europene şi al Comitetului Olimpic Irlandez, Patrick Hickey, se află în continuare în închisoarea de maximă securitate în care a fost încarcerat la 19 august. Potrivit anchetatorilor, Hickey intermedia transferul biletelor de la PRO10 Sports Management, distributorul oficial irlandez al ticketelor la JO, către THG Sports, o companie internaţională de turism la evenimente sportive, care apoi le comercializa la preţuri foarte mari. Profitul ar fi fost de trei milioane de dolari din aceste tranzacţii, au afirmat poliţiştii brazilieni.