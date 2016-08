Ştiri din sport, multe şi mărunte

Succese la şah, româneşti şi ieşene

Delegaţia României a obţinut o medalie de argint, una de bronz şi un loc V la Campionatele Europene de juniori la şah desfăşurate la Praga, informează site-ul oficial al federaţiei române de specialitate. Medalia de argint a fost câştigată de Matei Mogîrzan, de la CS Sfinxul Iaşi (instructor principal, George Pavăl), care s-a clasat pe locul II la categoria băieţi , 8 ani. Locul V a fost cucerit de Miruna Lehaci (fete, 12 ani), de la CS Politehnica Iaşi, iar bronzul a revenit bucureştencei Lia Maria (CSM, 8 ani). Delegaţia ţării noastre a fost condusă de antrenorii Ciprian Nanu şi Claudiu Iordache. Competiţiile au fost foarte puternice, cu o participare de 1.310 juniori din 49 de ţări europene. Clasamentul pe medaliile obţinute este : 1.Rusia - 15 medalii cu 132 sportivi , 2.Spania - 3 medalii cu 33 sportivi, 3. Armenia - 21 sportivi, 4.România - 36 sportivi şi 5.Turcia - 39 sportivi cu câte 2 medalii; înaintea unor ţări cu mare tradiţie în şah ca Polonia, Azerbaidjan, Ungaria, Germania, Bulgaria, Cehia sau Georgia care au obţinut doar câte o medalie.

Keşeru înscrie din nou

Fotbalistul echipei Ludogoreţ Razgrad, Claudiu Keşeru, a marcat un gol în meciul din deplasare cu Lokomotiv Plovdiv, terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa a cincea a campionatului Bulgariei. Keşeru, care a intrat pe teren în minutul 54, a înscris în minutul 73. Pentru Ludogoreţ a mai marcat Plastun, în minutul 54. Gazdele au înscris prin Kamburov ('24) şi Raikov ('85). Ludogoreţ Razgrad se află pe locul şase în clasament, cu şapte puncte şi un joc mai puţin decât liderul Dunav Ruse - 13 puncte.

Stanciu a semnat cu Anderlecht

Noul fotbalist al echipei Anderlecht Bruxelles, Nicolae Stanciu, s-a declarat încântat de noul său angajament şi a menţionat că sufleteşte va rămâne alături de FC Steaua. El a adăugat că va reveni în cantonamentul echipei naţionalei pentru meciul cu Muntenegru. "Ce zi plină! Aş vrea să vă răspund tuturor la mesaje, dar nu am timp. Am semnat cu RSC Anderlecht şi acum mă întorc în cantonamentul naţionalei. Mă bucur enorm pentru pasul important făcut astăzi. FC Steaua Bucureşti va fi mereu cu mine, oriunde aş merge, pentru ca o am în suflet şi nu o pot scoate de acolo", a scris Stanciu pe pagina sa de Facebook. Clubul Anderlecht Bruxelles a anunţat,ieri, transferul mijlocaşului Nicolae Stanciu de la FC Steaua, fotbalistul urmând să poarte la echipa belgiană tricoul cu numărul 73. La Anderlecht evoluează şi Alexandru Chipciu, achiziţionat tot de la Steaua, el semnând în iulie pentru patru sezoane.

Obiectivul lui Saritov

Obiectivul luptătorului Albert Saritov, naturalizat în acest an de România, şi care a câştigat medalia de bronz la JO de la Rio este cucerirea aurului olimpic la ediţia din 2020, a anunţat preşedintele FR Lupte, Răzvan Pîrcălabu. Albert Saritov, sportiv cecen naturalizat în luna mai a acestui an, şi care a obţinut medalia de bronz la JO de la Rio, a fost prezent,ieri, la Clubul Steaua, unde este legitimat şi unde s-a întâlnit cu preşedintele George Boroi. În urma întâlnirii, la care au mai participat antrenorul lui Saritov, Anatolie Guidea, şi preşedintele FR Lupte, Răzvan Pîrcălabu, cel din urmă a anunţat că obiectivul luptătorului român pentru ediţia JO din 2020 este câştigarea medaliei de aur. ”Împreuna am discutat şi detaliile contractului pentru următorul ciclu olimpic. Aşa cum Albert a declarat imediat după ce a cucerit bronzul la Rio, obiectivul său este câştigarea medaliei olimpice de aur la JO de la Tokyo, din 2020. Felicitări şi mult succes în continuare”, a afirmat şeful FR Lupte.

Doi croaţi în Liga I

Clubul Poli Timişoara a anunţat, luni, că l-a achiziţionat pe fundaşul croat Leopold Novak, acesta semnând un contract valabil până la 30 iunie 2017. Fotbalistul născut la 3 decembrie 1990 la Makarska a evoluat ultima dată în prima ligă din Bosnia-Herţegovina, la NK Vitez. De-a lungul carierei a fost legitimat la Hajduk Split, NK Zagreb, St. Truiden, Hrvatski Dragovoljac şi FC Braşov. Tot ieri, FC Dinamo a anunţat că a obţinut serviciile fundaşului central croat Luka Maric, în vârstă de 29 de ani. Luka Maric şi-a început cariera în Croaţia la NK Rovinj (2006-2009) şi a mai evoluat pentru cluburile NK Pomorac (2009-2011), NK Istra (2011-2012), HNK Rijeka (2012-2014), WKS Zawisza Bydgoszcz (2014-2015) şi Persepolis FC (2015-2016). Cu HNK Rijeka, Luka Maric a câştigat Cupa Croaţiei în 2014 şi a jucat în nouă meciuri în Liga Europ

A murit pe teren

Un fotbalist în vârstă de 30 de ani a murit pe teren, duminică, la un meci contând pentru primul tur al Coppa Italia Promozione, informează Gazzetta dello Sport şi Ansa. Tragedia a avut loc la partida dintre echipele Cannara şi Fulginium. Fundaşul Riccardo Pizzi s-a prăbuşit pe teren în minutul 17, după ce a trimis mingea la propriul portar. Medicul echipei a încercat să îl resusciteze, iar după zece minute a sosit o ambulanţă la stadion şi s-a încercat în continuare salvarea sportivului. După manevre de resuscitare care au durat jumătate de oră, fotbalistul a decedat pe teren. Ansa notează că la stadionul pe care se disputa partida exista un defibrilator.

Record mondial la ciocan

Atleta poloneză Anita Wlodarczyk a stabilit un nou record mondial la aruncarea ciocanului cu performanţa de 82,98 m, reuşită într-un concurs disputat duminică la Varşovia. Wlodarczyk, 31 ani, deţinea şi vechiul record (82,29 m), stabilit pe 15 august la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro şi care i-a adus medalia de aur. Poloneza este prima atletă din lume care a aruncat până acum peste 80 m şi aingura până în acest moment. Anita i-a dedicat recordul lui Tomasz Majewski, aruncător de greutate care s-a retras din activitate la 34 ani după ce a câştigat titlurile olimpice la Beijing 2008 şi Londra 2012. .

Maradona cu paşaport furat

Fostul internaţional argentinian Diego Maradona nu a fost lăsat să se îmbarce duminică într-un avion spre Dubai, pe aeroportul din Buenos Aires, deoarece paşaportul său figura în baza autorităţilor ca fiind furat, scrie diariopopular.com.ar.Potrivit sursei citate, Maradona voia să plece la Dubai împreună cu iubita sa, Rocio Oliva. Cei doi s-au prezentat pentru check-in la aeroportul Ezeiza la ora locală 21.15. însă atunci tehnicianului i s-a spus că nu poate călători, deoarece paşaportul său este declarat furat. Diego Maradona şi-a sunat agentul pentru a găsi o explicaţie, iar acesta i-a spus că nu ar trebui să aibă probleme şi că în mod normal trebuie să fie lăsat să părăsească Argentina. Însă nu a fost aşa, astfel că Maradona şi-a luat bagajele şi s-a întors acasă.

