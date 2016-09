Ştiri din sport, multe şi mărunte

Edi Iordănescu îşi întăreşte lotul

Portughezul Rui Pedro, atacantul care a evoluat trei ani la CFR Cluj, a semnat un contract cu ŢSKA Sofia, echipă antrenată de Edward Iordănescu. Atacantul Rui Pedro, 28 de ani, a evoluat în România între 2011 şi 2014, înainte de a se transfera la Academica Coirmbra, de unde a ajuns în Bulgaria. Iordănescu a mai primit şi alte întăriri, pe mijlocaşul portughez Ruben Pinto, 24 de ani, venit sub formă de împrumut, de la Belenenses, şi pe atacantul columbian Wilmar Jordan, 25 de ani, care a evoluat ultima dată la Tianjin Teda. Edward Iordănescu a fost numit, la 24 august, antrenor principal al echipei ŢSKA Sofia. La prezentarea sa, Iordănescu a promis că va imprima echipei un stil de joc ofensiv, care să se potrivească tradiţiei clubului din Sofia, dar a precizat că are nevoie de 2-3 jucători pentru a întări lotul formaţiei.

Campioni balcanici, după un sfert de veac

Echipa României a obţinut, ieri, medalia de aur în proba pe echipe seniori la Campionatul Balcanic de echitaţie pe care îl găzduieşte la Adunaţii Copăceni, performanţa fiind obţinută după 24 de ani. Medalia de aur a fost cucerită de echipa României (8 puncte penalizare), în componenţa Ionel Bucur cu calul Cassius, Andy Candin cu Caruso, Norbert Schuman cu Belle de Jour şi Radu Ilioi cu Quintender.Pe locul secund s-a clasat echipa Greciei (15 puncte penalizare), iar pe locul trei a fost Turcia (17 puncte penalizare). La tineret, echipa României a obţinut medalia de argint, cea de aur revenind Turciei, iar cea de bronz Croaţiei. Balcaniada de echitaţie este cel mai mare eveniment sportiv pentru profesionişti, din Balcani. La scară internaţională, se plasează după Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Continentale.

Un sârb în lotul Astrei

Astra Giurgiu a semnat cu un nou jucător, Vlatko Lazic, pentru două sezoane. Acesta a fost legitimat la LPF şi are drept de joc inclusiv în grupele Ligii Europa. În vârstă de 27 de ani, acesta are dublă cetăţenie, olandeză şi sârbă, fiind un produs al clubului Ajax, evoluând pentru echipe din Olanda şi Belgia, echipa batavă NAC Breda fiind ultimul său club. cantonament centralizat la Braşov, acolo unde, până marţi, săptămâna viitoare, campioana en-titre va efectua un program complet de pregătire cu antrenamente "duble" şi un meci amical, contra echipei Al Shamal (Qatar).

Hagi junior mai stă să crească

Mijlocaşul Ianis Hagi nu a fost convocat în lotul echipei AC Fiorentina pentru meciurile din faza grupelor Ligii Europa, a anunţat, site-ul oficial al grupării italiene. Pe lângă Hagi, antrenorul Paulo Sousa i-a mai lăsat în afara listei UEFA pe Kevin Diks şi Hernan Toledo, dar l-a convocat pe portartul Ciprian Tătăruşanu. AC Forentina face parte din grupa J a Ligii Europa, alături de PAOK Salonic (Grecia), Slovan Liberec şi Qarabag Agdam (Azerbaidjan).Portarul formaţiei AS Roma, Bogdan Lobonţ, nu a fost nici el reţinut în lotul pentru Liga Europa, iar portarul echipei Internazionale Milano, Ionuţ Radu a fost inclus pe lista B. AS Roma va juca în grupa E cu Astra Giurgiu, Viktoria Plzen (Cehia) şi Austria Viena, iar Internazionale Milano este în grupa K, alături de Sparta Praga, Southampton şi Hapoel Beer Sheva. În schimb, fundaşul formaţiei SSC Napoli, Vlad Chiricheş, face parte din lotul pentru faza grupelor Ligii Campionilor. Napoli va juca în grupa B, cu Benfica Lisabona, Dinamo Kiev şi Beşiktaş Istanbul

Doliu în gimnastica româneascâ

Nicolae Vieru, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, dar şi fost vicepreşedinte al forului internaţional de profil a murit, ieri, el fiind bolnav de şase ani de cancer de prostată. Nicolae Vieru s-a născut la 21 aprilie 1932, la Buhuşi (judeţul Bacău). A practicat gimnastica, iar în 1947 a ocupat primul loc la CN şcolar, pentru ca în 1953 să obţină prima poziţie la Campionatele Naţionale Universitare. A continuat cu meseria de profesor de sport, iar apoi a fost antrenor la CSŞ Triumf Bucureşti, dar şi la lotul naţional masculin. În 1965-1966 a ocupat funcţia de antrenor federal la gimnastică masculină, iar în perioada 1967-1983 a fost secretar general al FR Gimnastică, după care între 1987-2005 a ocupat funcţia de preşedinte al forului naţional. De asemenea, între anii 1976-2008 a fost şi vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică şi membru în Comitetul Executiv al forului (câte 4 mandate). Din 2006 a fost preşedinte de onoare al FRG şi din 2008, vicepreşedinte de onoare al FIG.

Povetkin – Stiverne meciul anului?

Boxerii Aleksandr Povetkin (Rusia) şi Bermane Stiverne (Canada) se vor înfrunta într-un meci până la finele acestui an, care are ca miză centura mondială de campion mondial interimar WBC la categoria grea. Câştigătorul luptei Povetkin - Stiverne va deveni challenger oficial al americanului Deontay Wilder, campionul mondial WBC la grea, care a fost constrâns la o pauză de mai multe luni după fractura de la mână suferită în meciul cu conaţionalul său Chris Arreola din iulie.

Promotorul meciului Povetkin - Stiverne, celebrul Don King, a apreciat că lupta ar putea avea loc în Republica Democratică Congo, Filipine, Malaysia sau în SUA. Povetkin, cu 30 victorii în o înfrângere în palmares, este fost campion mondial WBA la categoria grea. Rusul trebuia să boxeze în mai cu Wilder, dar meciul a fost anulat din cauza unui test pozitiv la meldonium. Stiverne are un bilanţ de 25 victorii, 1 egal şi 2 înfrângeri. Canadianul a deţinut titlul WBC timp de 9 luni, înainte de a fi învins de Wilder în ianuarie 2015. Wilder este neînvins în cele 37 meciuri disputate în ringul profesionist, dintre care 36 s-au încheiat înainte de limită.

Ultima şansă rispită

Comitetul Internaţional Paralimpic a anunţat, ieri că sportivii ruşi nu vor putea participa sub drapel neutru la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro. În 7 august, Comitetul Internaţional Paralimpic anunţase că Rusia a fost exclusă de la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, în urma scandalului de dopaj organizat. Comitetul Paralimpic Rus a făcut apel, însă acesta a fost respins de TAS la 23 august. Pentru Jocurile Paralimpice, Rusia urma să aibă o delegaţie de 266 de sportivi, la 18 discipline. Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro se vor desfăşura în perioada 7-18 septembrie.

Ventura a debutat cu succes

Selecţionerul Giampiero Ventura a debutat, joi, cu o înfrângere pe banca echipei naţionalei a Italiei, scor 3-1 (2-1), pe teren propriu, cu reprezentativa Franţei, într-un meci amical disputat la Bari. Golurile vicecampioanei Europei au fost marcate de Martial ('17), Giroud ('28) şi Kurzawa ('81), în timp ce pentru gazde a înscris Pellè, în minutul 21. Alte rezultate înregistrate în partidele amicale disputate joi: Olanda - Grecia 1-2; Belgia - Spania 0-2; Portugalia - Gibraltar 5-0

