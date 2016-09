Ştiri din sport, multe şi mărunte

Încă o canadiancă la Penicilina

Echipa feminină de volei Penicilina Iaşi a finalizat transferurile pentru completarea lotului cu care va aborda noua ediţie a diviziei A1. Ultima sosită în cantonamentul de la Gura Humorului a fost Alicia Perrin, un centru de 24 ani, cu o talie de 1,88 m, care a jucat în Grecia şi are 14 selecţii în ”naţionala” Canadei. ” În această etapă am fost preocupat de creşterea rezistenţei aerobice şi crearea condiţiilor de cunoaştere între jucătoarele mai vechi cu cele nou venite, precum şi conturarea unei formule de echipă. Consider că ne-am îndeplinit obiectivele şi cu aceste acumulări continuăm pregătirea.” ne-a declarat antrenorul Dan Gavril. De astăzi, ieşencele reiau antrenamentele la Iaşi, mai puţin Jelena Cvijovic care se află în pregătire cu echipa reprezentativă a statului Muntenegru, pentru Preliminariile Campionatului European din 2017. Între 12 şi 14 septembrie, Penicilina va participa la un turneu la Piatra Neamţ, alături de formaţia gazdă, de Ştiinţa Bacău şi CSU Târgu Mureş. Pe ultima, elevele lui Dan Gavril o vor întâlni în prima etapă a Cupei României, la Iaşi, în 8 octombrie.

Antrenor la futsal, vedetă la minifotbal

Echipa B&B Bucureşti a câştigat cea de-a cincea ediţie a Cupei Magic la minifotbal, după ce a învins în finală cu scorul de 5-2 (2-0) formaţia ieşeană Premiersoft Auto Driver. În finala mică, echipa Imperium EBS Iaşi a învins la lovituri de departajare o altă formaţie ieşeană, Colosseum 2005, după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost 2-2. De remarcat faptul că MVP-ul competiţiei a fost desemnat, jucătorul Gabriel Dobre de la Premiersoft Auto Driver Iaşi, nimeni altul decât antrenorul principal al echipei de futsal, CSM Politehnica, din Liga I. Deţinătoarea trofeului, B&B, a dat cel mai bun jucător al turneului, Vincene Tom şi cel mai bun portar, Marin Cristian.

Nu sunt probleme grave cu Chiricheş

Clubul Napoli a anunţat, sâmbătă, pe site-ul oficial, că Vlad Chiricheş, care a acuzat probleme la genunchi în cantonamentul naţionalei României, are o leziune minoră la menisc şi în mod normal în trei sau patru săptămâni va putea reveni pe teren. Chiricheş a fost supus, sâmbătă, la clinica Villa Stuart, unei artroscopii la genunchiul stâng pentru o mică leziune la partea posterioară a meniscului medial. Intervenţia a durat 20 de minute şi a fost un succes.Pe de altă parte, lui Vlad Chiricheş i s-a făcut şi un examen neurologic pentru a se vedea dacă are probleme după ce şi-a pierdut cunoştinţa la o fază de joc în urmă cu câteva zile. În urmă cu două zile, lui Chiricheş i s-a făcut o tomografie şi în România, iar investigaţiile din Italia au conformat rezultatul. "Sunt excluse problemele neurologice", adaugă Napoli. Fundaşul echipei SSC Napoli, Vlad Chiricheş, nu a mai putut continua pregătirea alături de componenţii lotului naţional pentru meciul cu Muntenegru, din preliminariile CM 2018.

Rednic va antrena în Belgia

Tehnicianul Mircea Rednic a declarat că în aproximativ două săptămâni va prelua conducerea unei echipe belgiene de prim eşalon. "Revin pe bancă în două săptămâni, maxim trei. Mi-e dor. Nu în România, ci în Belgia", a spus Rednic, care a menţionat că echipa cu care va semna este de primă ligă. El a mai menţionat că a avut oferte şi din Golf. "Nu e pentru mine Golful", a adăugat tehnicianul. Mircea Rednic a antrenat în Belgia echipele Standard Liege şi KAA Gent.

Astra scapă de De Rossi

Jucătorii echipei AS Roma, Daniele De Rossi şi Emerson Palmieri, nu vor juca în meciul cu Astra Giurgiu din Liga Europa, după ce au fost suspendaţi pentru eliminările din manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor, a anunţat, sâmbătă, Ansa. Mijlocaşul Daniele De Rossi a fost suspendat trei etape, iar fundaşul brazilian Emerson Palmieri va lipsi în primele două meciuri din faza grupelor Ligii Europa. Partida AS Roma - Astra Giurgiu, din etapa a doua a grupei E a Ligii Europa, se va disputa la 29 septembrie, de la ora 22.05. Din grupa E mai fac parte formaţia cehă Viktoria Plzen şi echipa austriacă Austria Viena.

Cu Luxemburg a fost uşor

Reprezentativa under 21 a României a învins, la Mediaş, cu scorul de 4-0 (3-0), echipa similară a Luxemburgului, într-un meci din preliminariile Campionatului European 2017. Golurile au fost marcate de Ţîru (’13), Bumba (’29), Ioniţă (’45) şi Ov. Popescu (’75). Selecţionerul Cristian Dulca a folosit următorii jucători: Cojocaru – Hodorogea, Ţîru, Miron, Olteanu – Nedelcearu (’73 – Calcan) – Ov. Popescu – Păun (’46 – Popadiuc), Ioniţă, Bumba (’59 – Tănase) – Puşcaş. România va întâlni în următorul meci din grupa V a preliminariilor Euro-2017 liderul grupei, Danemarca, mâine, în deplasare. Danemarca are 19 puncte şi şapte jocuri, unul mai puţin decât România, aflată pe locul doi, cu 16 puncte. Pe poziţia a treia se află Ţara Galilor, cu 12 puncte (8 jocuri), urmată de Bulgaria - 11 puncte (7 jocuri), Luxemburg - două puncte (7 jocuri) şi Armenia - un punct (7 jocuri). Câştigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecţionate care vor merge la Euro 2017 din Polonia.

Liga a II-a, etapa a V-a

ASU Politehnica Timişoara – Metalul Reşiţa 2-0; Sepsi Sfântu Gheorghe - Academica Clinceni 3-0; Olimpia Satu Mare - Luceafărul Oradea 1-0; Dunărea Călăraşi – Şoimii Pâncota 2-0; CS Baloteşti - Dacia Unirea Brăila 1-1; ACS Berceni - Foresta Suceava 0-1; UTA - CS Mioveni 0-0; Chindia Târgovişte - CSM Râmnicu Vâlcea 3-0; Juventus Bucureşti - CS Afumaţi 2-0; Unirea Tărlungeni - FC Braşov 0-0. Clasament: 1. Chindia – 15 p; 2. Juventus – 12 p; 3. UTA – 11 p; 4. Braşov – 11 p; 5. Satu Mare – 10 p; 6. Sepsi – 10 p; 7. Brăila – 10 p.

De Zerbi va antrena Palermo

Patronul grupării Palermo, Maurizio Zamparini, a decis din nou să schimbe antrenorul, astfel că Davide Ballardini va fi înlocuit pe banca tehnică de fostul jucător al echipei CFR Cluj, Roberto de Zerbi, în vârstă de 37 de ani, informează presa italiană. După doar două etape din Serie A, în care Palermo a înregistrat o înfrângere şi o remiză, Zamparini, cunoscut pentru faptul că schimbă des antrenorii, a decis să renunţe la serviciile lui Ballardini. El l-a ales pentru a-l înlocui pe Roberto De Zerbi, care a jucat la CFR Cluj în perioada 2010/2012 şi care a plecat recent de la Foggia. Cel mai probabil, acesta va semna contractul astăzi. De Zerbi a câştigat cu CFR Cluj Liga I de două ori şi Cupa României. După ce şi-a încheiat cariera de fotbalist, el s-a apucat de antrenorat, preluând echipa de amatori Darfo Boario. în 2014, a preluat echipa Foggia, de unde a plecat în luna august.

Rasism la Plzen

UEFA a decis ca gruparea cehă Viktoria Plzen, adversară a Astrei Giurgiu în grupele Ligii Europa, să dispute un meci de pe teren propriu cu anumite sectoare ale stadionului închise, clubul fiind sancţionat din cauza manifestărilor rasiste ale unor fani şi pentru aruncarea a diverse obiecte pe teren la un meci cu Ludogoreţ Razgrad, din play-off-ul Ligii Campionilor. Echipa Viktoria Plzen a întâlnit Ludogoreţ Razgrad la 17 august, în deplasare, meci pierdut cu 0-2 (unul dintre goluri marcat de Cosmin Moţi), şi la 23 august, pe teren propriu, scor 2-2 (pentru Ludogoreţ a înscris un gol Claudiu Keşeru). Sancţiunea a fost decisă pentru neregulile de la meciul din 23 august şi va fi pusă în aplicare la primul meci din grupa E a Ligii Europa, Viktoria Plzen - AS Roma, programat la 15 septembrie.

Messi a făcut pubalgie

Lionel Messi, care a marcat pentru Argentina în meciul de joi cu Uruguay, scor 1-0, nu va putea evolua în următoarea partidă a reprezentativei argentiniene, cu Venezuela, din cauza unei pubalgii. "Din nefericire el nu va putea să joace. Nu ne putem asuma riscuri. Am discutat cu medicul şi nu este indicat să joace. Trebuie să se trateze", a spus Bauza. Atacantul Lionel Messi a marcat la revenirea în echipa naţională, iar Argentina a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Uruguayului, în etapa a VII-a a preliminariilor zonei sud-americane pentru Cupa Mondială din 2018. Messi, care îşi anunţase retragerea după finala Copei America pierdută la sfârşitul lunii iunie şi care a revenit asupra deciziei la mijlocul lunii august, a înscris unicul gol al meciului în minutul 43.

“Fără autograf de la Messi, nu te iau!”

O tânără argentiniană şi-a cerut iubitul în căsătorie şi acesta a acceptat, datorită unui autograf de la Lionel Messi obţinut de femeie, în ziua meciului dintre reprezentativele Argentinei şi Uruguayului. Potrivit presei argentiniene, Cecilia Fernandez trebuia să obţină autograful fotbalistului pentru ca iubitul său, Jorge, să accepte să se căsătorească. naintea meciului naţionalei Argentinei, Cecilia a postat pe reţelele de socializare o fotografie în care apărea cu o hârtie în mână cu mesajul: "Lio, semnează-mi tricoul şi mă voi căsători. Te rog". Ea şi-a îndeplinit dorinţa aşteptându-l pe Messi în faţa hotelului în care era cazată naţionala Argentinei. şi cu ajutorul unui oficial al federaţiei argentiniene care i-a transmis mesajul starului echipei FC Barcelona, tânăra a obţinut autograful. "A şi scris «Căsnicie fericită». Este extraordinar. Nu ne vine să credem", a declarat Cecilia. Cei doi se vor căsători la 14 februarie 2017.