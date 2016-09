Ştiri din sport, multe şi mărunte

Schimbare în lotul de tineret

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, ieri, că George Puşcaş şi Florin Tănase sunt accidentaţi înainte meciului dintre reprezentativele under 21 ale României şi Danemarcei, din preliminariile Campionatului European 2017, astfel că tehnicianul Cristian Dulca l-a convocat pe Daniel Popa, de la Dinamo. “ Totodată, ca urmare a expirării suspendării portarului Brănescu, rezerva din meciul de la Mediaş, Relu Stoian, nu a mai efectuat deplasarea în Danemarca", se mai arată pe site-ul FRF. Reprezentativa under 21 a României va întâlni Danemarca, astăzi, de la ora 19.45, la Aalborg.

Kaiserul s-a operat

Fostul internaţional german Franz Beckenbauer, în vârstă de 71 de ani, a fost supus unui bypass coronarian, informează cotidianul Bild. Operaţia nu a fost o urgenţă, ci era programată de câteva săptămâni. Joi, presa internaţională a scris că Beckenbauer este cercetat de procurorii elveţieni în legătură cu posibile acte de corupţie legate de atribuirea organizării Cupei Mondiale din 2006. În martie, Comisa de Etică a FIFA a deschis o procedură împotriva a şase oficiali germani, printre care şi Franz Beckenbauer, cu privire la desemnarea Germaniei ca gazdă a turneului final al Cupei Mondiale din 2006. Franz Beckenbauer a fost preşedintele Comitetului de Organizare al Cupei Mondiale din 2006.

“Doamna de fier”, vedetă la Moscova

Înotătoarea maghiară Katinka Hosszu, triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a fost vedeta etapei a treia a Cupei Mondiale în bazin scurt, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute în capitala Rusiei. Hosszu, în vârstă de 27 ani, s-a impus sâmbătă în probele de 200 m liber, 800 m liber şi 200 m mixt, pentru ca duminică să câştige cursele de 100 m spate, 400 m liber, 100 m şi 40 m mixt. Învingătoare în şapte curse şi în etapa precedentă, desfăşurată la Berlin, Katinka Hosszu, supranumită "Doamna de fier", domină cu autoritate clasamentul Cupei Mondiale. Un alt înotător care s-a făcut remarcat în întrecerile de la Moscova a fost rusul Vladimir Morozov (24 ani), cel care reuşise să doboare recordul la 100 m mixt în bazin scurt, mai întâi la Chartres (Franţa), iar apoi la Berlin (50sec.30/100). El s-a impus în capitala rusă la 50 m şi 100 m liber, câştigând totodată ştafeta de 4x50 m liber alături de compatrioţii săi.



Paralimpici jefuiţi la Rio

Trei sportivi spanioli care s-au deplasat la Rio de Janeiro pentru a participa la Jocurile Paralimpice s-au plâns că li s-au furat din camere, în satul olimpic, 350 de euro. Cei trei sportivi se află de cinci zile în Brazilia. "Hoţii au spus că sunt angajaţi care se ocupă de curăţenie. Ei au fost identificaţi şi prinşi, dar nu au fost găsiţi şi banii. Se pare că i-au lăsat undeva pentru a-i lua mai târziu. Furtul a fost raportat la poliţie şi sperăm că se vor lua măsuri ca astfel de incidente să nu mai aibă loc", a declarat o sursă din cadrul Comitetului Paralimpic Spaniol. "Nu mai lăsăm menajerele să intre în cameră. Nu avem încredere în ele", a afirmat un sportiv spaniol. În timpul turneului olimpic de la Rio, delegaţia Australiei a anunţat că i s-au furat un laptop şi îmbrăcăminte, iar sportivii danezi s-au plâns că şi lor li s-au furat diverse obiecte.

Avertizat pentru un SMS

Tenismanul cipriot Marcos Baghdatis i-a trimis un sms soţiei sale în timpul meciului cu francezul Gael Monfils, într-o mică pauză, el primind pentru acest lucru un avertisment de la arbitru. "Am vrut doar să îi trimit un mic mesaj soţiei mele, eram puţin frustrat, nu găseam soluţii", a explicat Baghdatis. "Fac asta pentru prima dată. Nu ştiu dacă voi fi amendat pentru ce am făcut. Avertismentul este notmal, pentru că există reguli, dar o amendă ar fi prea mult, nu am omorât sau insultat pe nimeni", a menţionat sportivul. Marcos Baghdatis a fost învins de Monfils cu scorul de 6-3, 6-2, 6-3

Hortelano a suferit un accident rutier

Atletul spaniol Bruno Hortelano, campion european en titre în proba de 200 de metri, a fost rănit grav la mâna dreaptă, într-un accident rutier suferit luni dimineaţă, scrie Marca. Iniţial, jurnalul spaniol a notat că este posibil ca mâna sportivului să fie amputată, dar ulterior a revenit asupra acestei informaţii, notând că membrul nu va fi amputat. Accidentul a avut loc pe o autostradă, la nord-vest de Madrid. Sportivul în vârstă de 24 de ani, care se afla pe scaunul de lângă şofer, a suferit fracturi şi rupturi de tendon. Atletul a suferit şi o contuzie la cap, însă aceasta nu este gravă. Hortelano a fost transportat la un spital din Madrid, unde este operat. Bruno Hortelano este campionul european en titre în proba de 200 de metri, titlu obţinut la Amsterdam, în luna iulie. La Jocurile Olimpice, el a ajuns până în semifinale la 200 de metri.

Berdiev revine la Rostov

Tehnicianul Kurban Berdiev a ajuns la un acord pentru a reveni la FK Rostov, grupare de la care a demisionat în urmă cu o lună, însă nu va fi antrenor principal, ci consilier al preşedintelui. Luna trecută, Berdiev a demisionat pentru a deveni selecţionerul Rusiei. însă federaţia rusă l-a ales ca selecţioner pe Stanislav Cercesov.Rămas fără angajament, Berdiev a ajuns la un acord cu gruparea de la care plecase, Rostov. El are o clauză în contract conform căreia va putea pleca de la Rostov în cazul în care va primi o ofertă de la un club mare din Rusia sau din altă ţară. FK Rostov, echipă la care este legitimat din această vară şi Andrei Prepeliţă, joacă în grupa D a Ligii Campionilor, cu Atletico Madrid, Bayern München şi PSV Eindhoven.

Răzbunare de părinte

Tatăl unui ciclist care a căzut şi a suferit fracturi la coaste la turul din La Reunion a provocat, duminică, un accident în care au fost răniţi mai mulţi rutieri, el trăgând pe traseu o barieră în calea sportivilor aflaţi în cursă, informează ipreunion.com. Potrivit sursei citate, bărbatul a cerut oprirea cursei după ce fiul său a căzut şi s-a rănit în prima etapă. Organizatorii nu au fost de acord, astfel că bărbatul a tras o barieră pe şosea în calea celorlalţi ciclişti. Câţiva sportivi au fost răniţi, dintre ei un sud-african suferind o fractură de claviculă. Bărbatul a fost arestat de forţele de ordine. Fiul său, Jonathan Boyer, a suferit un traumatism cranian şi are câteva coaste fracturate. Imaginile cu bărbatul trăgând bariera au devenit virale, iar gestul său a fost criticat pe reţelele de socializare.