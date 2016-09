Ştiri din sport, multe şi mărunte

Contra şi-a învins fosta echipă

Echipa Alcorcon, pregătită de Cosmin Contra, a învins fosta formaţie a tehnicianului român, Getafe, scor 1-0, reuşind calificarea în turul trei al Cupei Spaniei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ivan Alejo, în minutul 18. La Alcorcon, Răzvan Ochiroşii a fost titular, fiind înlocuit în minutul 68. El a primit un cartonaş galben în minutul 60. În schimb, la Getafe, Paul Anton nu a fost utilizat.

Rezervele Stelei au învins la Botoşani

Echipa Steaua Bucureşti, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Adeplast, după ce a învins, ieri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formaţia FC Botoşani, în sferturile de finală ale competiţiei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Tudorie (‘45^2) şi Ovidiu Popescu (’49). În minutul 78, căpitanul steliştilor Vlad Achim a primit al doilea cartonaş galben pentru o lovitură cu cotul în faţă asupra lui Astafei şi a fost eliminat de arbitrul Adrian Cojocaru. În semifinalele Cupei Ligii Adeplast, Steaua Bucureşti, câştigătoarea ambelor ediţii ale competiţiei, va întâlni învingătoarea partidei dintre echipele Astra Giurgiu şi Dinamo Bucureşti, meci care se va disputa la o dată ce va fi anunţată ulterior. În cealaltă semifinală se vor întâlni formaţiile ASA Târgu Mureş şi ACS Poli Timişoara. Partidele din semifinalele Cupei Ligii Adeplast se vor disputa la 21 şi 22 decembrie (turul) şi 1 şi 2 martie 2017 (returul).

Corona se joacă în Cupa EHF

Echipa de handbal feminin Corona Braşov a învins, ieri, pe teren propriu, formaţia bosniacă HZRK Grude, cu scorul de 43-15 (20-8), în primul meci din turul I al Cupei EHF. Partida retur se va juca astăzi, tot la Braşov, cele două echipe ajungând la o înţelegere în această privinţă. Câştigătoarea dublei manşe se va califica în turul doi al Cupei EHF, fază în care va întâlni echipa ZRK Naisa Nis (Serbia) sau SG BBM Bietigheim (Germania), care se confruntă şi ele în turul I. În turul doi al competiţiei va intra şi CSM Roman, care va juca în compania câştigătoarei din turul I dintre Alba Fehervar (Ungaria) şi Vistal Gdynia (Polonia). Meciurile din turul doi vor avea loc în 15-16 octombrie, respectiv 22-23 octombrie, iar câştigătoarele se vor califica în turul trei, de asemenea eliminatoriu, din care vor proveni echipele calificate în grupe.

Echipa antrenorilor de Cupe Europene

Tehnicienii Luis Enrique, Josep Guardiola, Diego Simeone şi Zinédine Zidane se află în echipa ideală a antrenorilor din acest sezon al cupelor europene care s-au remarcat şi în cariera de fotbalişti. Din această echipă ideală fac parte nouă antrenori ce vor participa cu formaţiile lor în Liga Campionilor şi doi tehnicieni care vor evolua în Liga Europa. Printre marii absenţi ai acestei echipe se numără italienii Carlo Ancelotti (Bayer) şi Antonio Conte (Chelsea). Echipa ideală întocmită de UEFA este următoarea: Preud’homme – L.Enrique, Urs Fischer, F. de Boer, Pochettino, van Bronkhorst – Guardiola, Simeone, Zidane, Cocu – Rebrov.

Preşedintele CIO va fi anchetat

Poliţia din Rio de Janeiro a anunţat că vrea să-l audieze ca martor pe preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, în scandalul vânzării ilegale de bilete pentru Jocurile Olimpice. Conform BBC, mai multe mailuri între Bach şi preşedintele Comitetelor Olimpice Europene şi al Comitetului Olimpic Irlandez, Patrick Hickey, au fost găsite. Hickey a a fost încarcerat la 19 august, dar de atunci este cerectat în arest la domiciliu, ţinând cont de afecţiunile cardiace de care suferă oficialul. Potrivit anchetatorilor, Hickey intermedia transferul biletelor de la PRO10 Sports Management, distributorul oficial irlandez al ticketelor la JO, către THG Sports, o companie internaţională de turism la evenimente sportive, care apoi le comercializa la preţuri foarte mari. Biletele transferate ar fi fost cele care reveneau Comitetului Olimpic Irlandez şi care nu ar fi trebuit comercializate. THG Sport le vindea mai departe în cadrul unor pachete turistice.

Scandări rasiste la Rostov

O parte a stadionului echipei ruse FK Rostov va fi închis la următorul meci de cupe europene, din cauza scandărilor rasiste ale fanilor la partida cu Ajax Amsterdam, din manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Conform forului european, sectoarele care vor fi închise cuprind aproximativ 1.500 de locuri. Fundaşul echipei FK Rostov, Fedor Kudriaşov, a fost suspendat pentru trei meciuri în cupele europene, după ce a primit cartonaşul roşu la întâlnirea cu Ajax. Echipa rusă FK Rostov, unde este legitimat mijlocaşul Andrei Prepeliţă, va disputa primul meci pe teren propriu în etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor la 28 septembrie, cu PSV Eindhoven. În prima etapă a grupei D, FK Rosov va întâlni la 13 septembrie, în deplasare, pe Bayern München.

Clijsters şi Rodick în “Hall of Fame”

Foştii jucători de tenis Kim Clijsters (Belgia) şi Andy Roddick (SUA) au fost nominalizaţi pentru a fi incluşi în Hall of Fame-ul tenisului mondial începând din 2017, anunţă presa internaţională. Kim Clijsters a câştigat 41 titluri în carieră, din care patru de Grand Slam, ajutând Belgia să câştige Cupa Federaţiei în 2001. Ea a fost numărul 1 mondial timp de 19 săptămâni. După o primă reragere în 2007, ea a revenit în competiţie în 2009, reuşind să câştige US Open. Andy Roddick a fost numărul 1 mondial 13 săptămâni. El a câştigat un titlu de Grand Slam (US Open 2003) şi alte 32 de turnee, precum şi Cupa Davis în 2007. Pentru Hall of Fame 2017 au mai fost nominalizaţi Monique Kalkman (medaliată cu aur la Jocurile Paralimpice), Steve Flink (istoric şi jurnalist) şi Vic Braden (antrenor).

Webb, suspendat pe viaţă

Fostul preşedinte al Confederaţiei Americii de Nord, Centrale şi Caraibilor (CONCACAF), Jeffrey Webb, implicat în scandalul corupţiei de la FIFA, a fost suspendat pe viaţă din orice activitate legată de fotbal de către Comisa de etică, a anunţat forul internaţional. Originar din Insulele Cayman, Webb a fost suspndat provizoriu, în mai 2015, pentru conflict de interese şi pentru corupţie, după izbucnirea scandalului de la FIFA. Webb s-a numărat printre cele aproximativ 40 de persoane persoanele care au fost inculpate pentru corupţie, în cadrul unei anchete a autorităţilor americane la FIFA. Reţinut în mai 2015, la Zürich, el a fost extrădat în SUA, fiind plasat în arest la domiciliu mai multe luni. Webb, 50 de ani, a pledat vinovat şi a plătit aproape şapte milioane de dolari pentru a-şi îndulci pedeapsa.