Ştiri din sport, multe şi mărunte

Cine ne fluieră prin Europa

Arbitrul german Tobias Welz va conduce la centru partida dintre echipa turcă Osmanlîspor, unde este legitimat atacantul Raul Rusescu, şi formaţia Steaua Bucureşti, din prima etapă a grupei L a Ligii Europa, a anunţat, luni, site-ul oficial al UEFA. Welz, în vârstă de 39 de ani, este arbitru FIFA din 2013. El va fi ajutat de asistenţii Jan Seidel şi Rafael Foltyn. Partida Osmanlîspor - Steaua Bucureşti, din prima etapă a grupei L a Ligii Europa, se va disputa astăzi de la ora 22.05.Meciul Astra Giurgiu - Austria Viena, din prima etapă a grupei E a Ligii Europa, care va avea loc joi, de la ora 20.00, pe Arena Naţională din Capitală, va fi arbitrat de suedezul Andreas Ekberg. El va fi ajutat de asistenţii Fredrik Nilsson şi Mehmet Culum.

Astra joacă acasă la... Cluj

Clubul Astra Giurgiu anunţă că va disputa pe Cluj Arena partida de pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş, programată în 19 septembrie, în etapa a VIII-a a Ligii I, pentru a asigura jucătorilor antrenaţi de Marius Şumudică o deplasare mai uşoară, în perspectiva jocului cu ASA Târgu Mureş, din runda următoare. De la partida cu Poli Iaşi, din etapa a X-a, Astra va reveni pe Stadionul Marin Anastasovici, unde suprafaţa de joc a fost complet refăcută (reînsămânţare), tot la Giurgiu urmând să joace şi celalte partide din grupele Ligii Europa. Formaţia giurgiuveană va disputa pe Arena Naţională meciul de pe teren propriu cu echipa Austria Viena, programat, joi, de la ora 20.00, în prima etapă a Grupei E a Ligii Europa.

Râpă a semnat cu Pogonul

Fostul fundaş stelist Cornel Râpă a semnat un contract pe un sezon cu posibilitate de prelungire pe doi ani cu Pogon Szczecin. Râpă, 26 de ani, cinci selecţii în naţionala României, şi-a încheiat contractul cu Steaua la finalul ediţiei trecute a Ligii I. El a evoluat la Oţelul Galaţi până în începutul anului 2013, înainte de a se transfera la formaţia bucureşteană. La Steaua, fundaşul a jucat 79 de partide şi a înscris de două ori. El a câştigat un titlu cu Oţelul, echipă cu care a evoluat în Liga Campionilor, şi cu Steaua de trei ori, o dată Cupa României, o dată Cupa Ligii şi o dată Supercupa României. Pogon Szczecin ocupă locul 11 după opt etape, cu nouă puncte, în prima ligă poloneză.

Rednic nu pleacă la Mouscron

Antrenorul român Mircea Rednic nu a fost contactat de clubul belgian de fotbal Mouscron. Excelsior Mouscron, la care este legitimat şi fundaşul român Cristian Manea, a început foarte slab campionatul şi este pe locul 15, penultimul, după ce sâmbătă a fost surclasată acasă (1-5) de liderul Zulte Waregem. În ciuda rezultatelor slabe, conducerea clubului, prin vocea lui Juri Selak, şi-a exprimat încrederea în actualul antrenor, Glen De Boeck, şi a negat că ar fi avut loc discuţii cu Mircea Rednic sau tehnicianul belgian Jose Riga. "Asta-i vorbărie! Lumea face speculaţii imediat cum undeva lucrurile merg prost, dar noi n-am contactat pe nimeni", a declarat Selak. "Suntem conştienţi că unii jucători au venit cu întârziere, iar campionatul va începe cu adevărat acum pentru noi", a adăugat oficialul.



Quintana a câştigat “La Vuelta”

Ciclistul columbian al echipei Movistar, Nairo Quintana, a câştigat, duminică, Turul Spaniei, după ce i-a devansat pe britanicul Christopher Froome (Sky) şi pe compatriotul său Esteban Chaves (Orica). Quintana, în vârstă de 26 de ani, a încheiat cu un avans de un minut şi 23 de secunde faţă de Froome şi de patru minute şi opt secunde faţă de Chaves. Nairo Quintana, care îi succede italianului Fabio Aru, se află la al doilea succes într-un mare tur, după ce s-a impus în Turul Italiei în 2014. Quintana este al doilea columbian care se impune în Turul Spaniei, după Lucho Herrera în 1987. Imediat după victorie, Nairo Quintana şi-a prelungit contractul cu echipa Movistar pentru încă doi ani, actuala înţelegere urmând să expire la finalul anului 2019, după cum a anunţat patronul formaţiei spaniole, Eusebio Unzue. Acesta a mai precizat că celălalt lider al echipei, Alejandro Valverde (36 de ani), îşi va prelungi şi el contractul cu Movistar în săptămânile următoare.

Mai rapid e paralimpicul!

Alergătorul algerian Abdellatif Baka, care a concurat în proba de 1.500 m la categoria T13, rezervată concurenţilor cu deficienţe de vedere mai uşoare, a cucerit aurul la Jocurile Paralimpice 2016 cu un timp mai bun decât cel cu care americanul Matthew Centrowitz a devenit campion olimpic la Rio. Baka, care a stabilit şi un nou record mondial, s-a impus la clasa T13 în 3:48, 29, în timp ce Matthew Centrowitz a câştigat luna trecută titlul olimpic în 3:50,00. De altfel, alţi trei atleţi paralimpici s-au dovedit mai rapizi decât Centrowitz în proba de 1.500 m a Jocurilor Paralimpice: etiopianul Tamiru Demisse (3:48.49), kenyanul Henry Kirwa (3:49.59) şi algerianul Fouad Baka (3:49.84). Actualul record mondial la 1.500 m pentru un sportiv fără handicap este deţinut de marocanul Hicham El Guerrouj (3:36.00), în timp ce recordul olimpic se află în posesia kenyanului Noah Ngeny (3:32.07).



A refuzat Germania din cauza nevestei

Tehnicianul italian Giovanni Trapattoni a anunţat, în cartea autobiografică, că ar fi putut deveni selecţionerul Germaniei în 2000, dar a refuzat oferta din cauza soţiei. "În 2000, când am plecat de la Fiorentina, am fost contactat de oficiali din cadrul federaţiei germane. M-am gândit mult, dar până la urmă am refuzat. Motivul acestei decizii a fost soţia mea. Când i-am spus de această posibilitate am văzut în ochii ei dezaprobare şi dezamăgire. Atunci am refuzat", a spus Trapattoni. În 2000, selecţionerul Germaniei, Erich Ribbeck a fost înlocuit cu Rudi Völler. Imediat după această propunere, Giovanni Trapattoni a acceptat funcţia de selecţioner al Italiei. Trapattoni, în vârstă de 77 de ani, a pregătit în cariera sa formaţiile AC Milan, Juventus Torino, Internazionale Milano, Bayern München, Cagliari, AC Fiorentina, Benfica Lisabona, VfB Stuttgart, FC Salzburg şi naţionalele Italiei şi Irlandei.

Platini are voie la congres

Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a primit acceptul FIFA de a participa la cel de-al 12-lea Congres extraordinar al forului european, în cadrul căruia va fi ales viitorul conducător. Congresul Extraordinar al UEFA va avea loc miercuri, la Atena, iar pentru funcţia de şef al forului european candidează preşedintele federaţiei olandeze, Micheal van Praag, şi cel al federaţiei slovene, Aleksander Ceferin. Platini, care a fost ales prima dată preşedinte al UEFA la 26 ianuarie 2007, va avea posibilitatea să se adreseze reprezentanţilor celor 55 de asociaţii membre ale forului. Francezul Michel Platini a anunţat, la 9 mai, că demisionează din funcţia de preşedinte al UEFA, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus de la şase la doar patru ani suspendarea din orice activitate legată de fotbal, în dosarul corupţiei de la FIFA, şi a precizat că se va adresa instanţei civile.Michel Platini, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit vinovat de conflict de interese de către TAS, după ce a primit fără justificare două milioane de dolari de la FIFA, plată apropabă de preşedintele forului mondial, Joseph Blatter, în 2011.

Edi a pierdut la Ruse

Echipa ŢSKA Sofia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 0-2, de formaţia Dunav Ruse, într-un meci din etapa a VI-a a campionatului bulgar. Golurile învingătorilor au fost marcate de Şopov ('32) şi Ognianov ('33). În urma acestei înfrângeri, ţSKA Sofia se află pe locul patru în clasament, cu zece puncte.

Balotelli a făcut safteaua la Nice

Atacantul italian Mario Balotelli a marcat două goluri la debutul la echipa OGC Nice, în partida câştigată, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), în faţa formaţiei Olympique Marseille, în etapa a patra a campionatului Franţei. Balotelli a înscris în minutele 7 şi 78, prima reuşită fiind din penalti. Ultimul gol al învingătorilor a fost marcat de Cyprien, în minutul 87. Golurile oaspeţilor au fost înscrise de Thauvin ('14) şi Gomis ('72 – penalty). În clasament conduc AS Monaco şi OGC Nice, ambele cu câte zece puncte dar departajate de golaveraj, urmate de FC Metz, cu nouă puncte.