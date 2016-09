Ştiri din sport, multe şi mărunte

Meme, audiat la DNA

Directorul sportiv al FC Steaua, Mihai Stoica, a fost audiat, ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), ca martor în dosarul privind cărţile scrise în penitenciar, ancheta vizând profesori universitari care au coordonat sau validat lucrările ştiinţifice ale deţinuţilor pentru care au primit reducerea pedepselor, reprezentanţii editurilor care le-au publicat şi funcţionari ai ANP care au propus eliberarea. Potrivit unor surse judiciare, Mihai Stoica a fost citat să se prezinte la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a da declaraţii în calitate de martor, el fiind printre cei care au beneficiat de reducerea pedepsei pentru că a scris patru cărţi cât a stat în penitenciar. La ieşirea din sediul DNA, Mihai Stoica a spus că a fost audiat ca martor în acest dosar, dar că nu poate să spună ce a discutat cu anchetatorii. Directorul sportiv al FC Steaua a fost eliberat condiţionat în 15 februarie, după ce a executat aproape doi ani din pedepasa de trei ani şi şase luni de închisoare primită în dosarul transferurilor de jucători.

Bomba de final în etapa a VII-a

ASA Târgu Mures a invins pe Dinamo Bucureşti, în ultimul meci al etapei a VII-a din Liga I de fotbal, scor 2-1 (0-0). Acest rezultat reprezintă primul succes al echipei mureşene din acest sezon şi, în acelaşi timp, prima înfrângere a dinamoviştilor. Dinamo a controlat categoric prima repriză si a avut câteva ocazii, printre care şi un penalty ratat de Gnohéré (32). Echipa lui Ioan Andone a fost privată de un nou penalty dupa pauză, cand Gnohéré a fost faultat in careu de Matei (‘51), dar a reuşit sa deschidă scorul prin Dorin Rotariu (‘60). Gnohéré (‘67) a luftat incredibil din careu, irosind şansa de a încheia conturile. ASA a revenit pe tabelă in minutul 78, cand Ianis Zicu l-a surprins pe portarul Brănescu din lovitura liberă. Dinamo a ratat golul victoriei în minutul 86 prin Romera, singur cu portarul, iar un minut mai târziu ex-dinamovistul Ianis Zicu a marcat golul victoriei pentru ASA. Dinamo a marcat în minutul 89, prin Nedelcearu, dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Oliva.

Chinezii domină Jocurile Paralimpice

Delegaţia Chinei este prima care a reuşit să depăşească pragul de 100 de medalii cucerite la cea de-a XV-a ediţie a Jocurile Paralimpice, care se desfăşoară luna aceasta la Rio de Janeiro. Sportivii paralimpici chinezi au obţinut până în prezent 118 medalii, între care 50 de aur (cu o medie de 10 pe zi de la startul competiţiei), 12 titluri fiind câştigate la nataţie, 10 la atletism şi 7 la tenis de masă.

Graţie acestor performanţe, China devansează net în clasamentul pe medalii Marea Britanie, clasată pe poziţia secundă cu un total de 63 de medalii (28 de aur) şi Ucraina, aflată pe poziţia a treia, cu 61 de medalii (22 de aur). România a cucerit până acum o medalie de bronz la Jocurile Paralimpice 2016, prin judoka Alex Bologa, la categoria 60 kg, şi ocupă locul 68 în ierarhie.



Se întoarce Şarapova?

TAS a anunţat că va da un verdict în prima săptămână a lunii octombrie la apelul înaintat de jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova faţă de decizia ITF de a o suspenda doi ani pentru folosirea de substanţe interzise. Maria Şarapova a fost suspendată doi ani, după ce a fost depistată pozitiv cu meldonium, la ediţia din acest an a Australian Open, a decis, la 8 iunie, Federaţia Internaţională de Tenis. Suspendarea a intrat în vigoare de la 26 ianuarie 2016, când fosta ocupantă a locului 1 WTA a fost supusă controlului antidoping. Maria Şarapova, în vârstă de 29 de ani, a contestat la TAS această decizie. Şarapova şi ITF au cerut amânarea judecării apelului, programată iniţial la 18 iulie, pentru a permite celor două părţi să pregătească mai bine susţinerea cauzelor lor.

Hat-trick în câteva minute

Atacantul belgian Romelu Lukaku a marcat trei goluri în 11 minute, în victoria obţinută, ieri, de echipa sa, Everton, cu scorul de 3-0 (0-0), în meciul din deplasare cu Sunderland, din etapa a IV-a a campioatului englez de fotbal. Lukaku a marcat în minutele 60, 68, şi 71. Everton a acumulat 10 puncte şi a urcat pe podiumul Premier League. Lider este Manchester City, cu 12 puncte. în clasament urmează Chelsea şi Everton, cu câte zece puncte. Sunderland ocupă penultimul loc, 19, cu un punct.

Gest emoţionant al clubului Everton

Clubul Everton a a donat suma de 200.000 de lire sterline (236.000 de euro) unui suporter al formaţiei Sunderland, în vârstă de cinci ani, care are nevoie urgentă de un tratament împotriva cancerului, ce se ridică la 700.000 de lire sterline (820.000 de euro). Cele două echipe s-au întâlnit, luni, pe Stadium of Light, iar meciul s-a încheiat cu victoria formaţiei din Liverpool, cu 3-0. După meci, Everton a anunţat donaţia. La partidă a fost prezent şi tânărul fan, Bradley Lowery , iar suporterii celor două formaţii au cântat împreună pentru el. Clubul Everton l-a invitat pe micuţ şi pe familia lui la partida retur de pe Goodison Park, în 25 februarie 2017. Diagnosticat în 2013 cu neuroblastom, Lowery a învins prima dată boala un an mai târziu, însă în această vară a recidivat. El va urma un tratament în SUA. Luni seară, prin intermediul paginii de ajutorare a copilului se strânseseră aproape 500.000 de lire sterline.

Lochte, agresat la TV

Înotătorul Ryan Lochte a fost agresat, ieri, în timpul spectacolului televizat "Dansând cu vedetele" de la postul american ABC, de doi bărbaţi din public ce purtau tricouri albe cu numele sportivului, peste care era aplicat semnul interzis. Incidentul s-a petrecut în momentul în care Lochte şi partenera lui, dansatoarea Cheryl Burke, ascultau verdictul juriului după prestaţia lor. Forţele de securitatea au intervenit imediat şi i-au îndepărtat pe cei doi. Camerele de luat vederi au rămas fixate pe juriu, astfel că acţiunea agresorilor nu a fost transmisă la TV. După o pauză publicitară, prezentatorul a evocat un "mic incident", iar Lochte a precizat că este în regulă. Ryan Lochte a fost suspendat zece luni de Comitetul Olimpic American şi de federaţia americană ca urmare a scandalului falsului jaf de la Jocurile Olimpice de la Rio.

Protest etiopian la Paralimpice

Sportivul paralimpic etiopian Tamiru Demisse, câştigător al medaliei de argint argint în proba de 1.500 metri la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, a fost chemat în faţa Comitetului de organizare, după ce, la finalul cursei, a făcut un gest de protest faţă de guvernul ţării sale. În vârstă de 22 de ani, cu deficienţe de vedere, Tamiru Demisse a ridicat mâinile deasupra capului ca şi când acestea i-ar fi fost legate, după ce a trecut linia de sosire, un simbol al manifestanţilor antiguvernamentali de la Addis Abeba. Acelaşi gest l-a făcut şi compatriotul său Feyisa Lilesa, medaliat cu argint la maraton, la JO din luna august. ''I-am spus foarte clar atletului etiopian că gesturile de protest politice nu sunt permise nici la Jocurile Paralimpice, aşa cum nu au fost permise nici la Olimpiada din august'', a declarat Philip Craven, preşedintele Comitetului paralimpic internaţional.