Ştiri din sport, multe şi mărunte

Cădere liberă

Echipa naţională de fotbal a României a coborât şapte locuri, până pe 32, cu 773 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicităţii, ieri, după ce a debutat cu o remiză, pe teren propriu, scor 1-1, cu Muntenegru, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Adversarele României din Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale din Rusia ocupă următoarele poziţii: Polonia a coborât de pe locul 16 pe 17, cu 984 de puncte; Danemarca a coborât de pe locul 44 pe 46; Muntenegru a coborât de pe 95 pe 105, cu 326 de puncte; Armenia a coborât de pe locul 102 pe 112, cu 317 de puncte;Kazahstan a urcat 13 locuri, până pe locul 83 (cel mai bun din istorie), cu 411 de puncte. Primele cinci poziţii sunt ocupate Argentina (1646), Belgia (1369), Germania (1247), Columbia (1323) şi Brazilia (1323).

Două medalii ratate la mustaţă

Sportiva Mihaela Lulea s-a clasat, ieri, pe locul 4 în finală la para-canoe, la Jocurile Paralimpice de la Rio. Mihaela Lulea (35 de ani) a suferit amputarea piciorului drept după ce la vârsta de 12 ani a fost victima atacului unei ursoaice, la Grădina Zoologică din Timişoara. Lulea practică para-canoe din 2006 şi este multimedaliată în competiţiile internaţionale (ultima dată medalie de bronz la CM din acest an), iar la Rio este debutantă într-un concurs paralimpic. Aceeaşi poziţie a fost ocupată şi de Iulian Şerban, la para-canoe masculin. Prima medalie pentru delegaţia României la Jocurile Paralimpice de la Rio a fost adusă de judoka Alex Bologa, bronz la categoria 60 de kilograme. Ciclistul Carol Eduard Novak a cucerit în istoria participărilor României la Jocurile Paralimpice primele trei medalii tricolore - argint în 2008, aur şi argint în 2012.

Sorana mai trece un tur la Biarritz

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (87 WTA), s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Biarritz (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Sorana a învins-o, în turul doi, cu scorul de 6-1, 6-1, după 51 de minute, pe Daniela Seguel (Chile), poziţia 196 în ierarhia mondială. În sferturi de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Veronika Kudermetova (Rusia, 264), care a trecut, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2, de Marina Zanevska (Ucraina), poziţia 194 în clasamentul mondial.

Babel, coleg cu Andone

Atacantul olandez Ryan Babel a semnat un contract cu Deportivo La Coruña, formaţie la care evoluează şi românul Florin Andone. Babel, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract până la 31 decembrie. Săptămâna trecută, Ryan Babel şi-a reziliat după doar două luni contractul cu echipa Al Ain din Emiratele Arabe Unite. Atacantul olandez a mai jucat în cariera sa la formaţiile Ajax Amsterdam, FC Liverpool, TSG 1899 Hoffenheim şi Kasimpaşa.

Maxim a rămas fără antrenor

Tehnicianul Jos Luhukay a demisionat de la VfB Stuttgart, echipă la care evoluează şi Alexandru Maxim, a anunţat clubul german pe site-ul oficial. Olandezul Jos Luhukay antrena echipa de la începutul acestui sezon. De asemenea, contractul antrenorului secund Remy Reijnierse a fost reziliat. VfB Stuttgart este pe locul 9, după patru etape disputate în liga secundă germană.

Kortzorg a semnat cu Astra

Mijlocaşul Romario Kortzorg, 27 de ani, jucător cu dublă cetăţenie, olandeză şi surinameză, a semnat un contract valabil până la sfârşitul sezonului actual cu gruparea Astra Giurgiu. Kortzorg s-a antrenat miercuri seara pentru prima oară alături de jucătorii pregătiţi de Marius Şumudică, pe Arena Naţională. Fost jucător al echipelor Dinamo, ASA Tg. Mureş, Erzgebirge Aue (Germania), Botev Plovdiv (Bulgaria), Dordrecht şi AGOVV (Olanda), Romario a ajuns liber de contract la Astra Giurgiu.



Di Canio dat afară de la Sky

Fostul fotbalist Paolo Di Canio a apărut, duminică, la TV unde comenta meciuri din Premier League îmbrăcat într-un tricou cu mâneci scurte, lăsâd să i de vadă pe braţ un tatuaj cu "DVX" (Dux, ducele), titlu folosit de dictatorul fascist Benito Mussolini, astfel că postul Sky Sport Italia a fost nevoit să-i rezilieze contractul. "Am făcut o greşeală, ne pare rău pentru toţi cei care au fost răniţi", a declarat un reprezentant al Sky, ca răspuns la numeroasele plângeri venite pe adresa postului TV. "După ce am vorbit cu Di Canio şi în ciuda profesionalismului şi competenţei sale în ceea ce priveşte fotbalul, am decis împreună să suspendăm parteneriatul", a precizat vicepreşedintele Sky Sports, Jacques Raynaud. Italianul Paolo Di Canio, 48 de ani, este recunoscut pentru opiniile sale de extremă dreapta. El a făcut de multe ori salutul nazist, pe vremea când evolua la Lazio. "Sunt fascist, nu rasist", şi-a explicat el odată gestul.

După Cardiff, vine Kiev

Finala Ligii Campionilor, ediţia 2017/2018, va fi găzduită de Stadionul Olimpic din Kiev, la 28 mai 2018, a anunţat, ieri, UEFA. Arena din capitala Ucrainei a mai găzduit cinci partide din cadrul Euro-2012, inclusiv finala. Stadionul Olimpic, modernizat înainte de Euro-2012, are 68.000 de locuri şi este arena pe care îşi dispută mecurile de pe teren propriu Dinamo Kiev. Finala acualei ediţii a Ligii Campionilor va avea loc la Cardiff, la 3 iunie 2017.

