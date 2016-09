Ştiri din sport, multe şi mărunte

Iordache – locul III la Cupa Mondială

Trăgătorul român Dragomir Iordache, legitimat la Clubul Sportiv Politehnica Iaşi, s-a clasat pe locul al treilea în proba de puşcă culcat, duminică, în prima zi a Cupei Mondiale de tir sportiv pentru juniori de la Gabala (Azerbaidjan). Sportivul antrenat de Mihai Axinte (185,1 puncte) a fost devansat de indianul Subhankar Pramanick, 205,5 puncte, şi de cehul Filip Nepejchal, 205,2 puncte. În proba de pistol cu aer comprimat — 10 metri, Casian Codrean, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Arad, unde este antrenat de Gheorghe Pop, a terminat competiţia pe locul 26.

A început Cupa Regelui

CSM Ştiinţa Baia Mare a învins categoric, în deplasare, pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 45-13 (28-6), sâmbătă, în prima etapă a Cupei Regelui la rugby. ''Zimbrii'' au reuşit şapte eseuri, prin Florian Roşu, Mihai Dico, Alexandru Bucur, Andrei Iurea, Adrian Apostol (2) şi Luke Samoa, care a semnat şi cinci transformări). ''U'' a avut o încercare, realizată de Claudiu Curcă, transformată de Ovidiu Melniciuc, care a adăugat şi două lovituri de pedeapsă. În alt meci jucat sâmbătă, Timişoara Saracens a dispus de CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 52-3 la Bucureşti. În ultimul meci, CSA Steaua Bucureşti a învins pe CSM Olimpia Bucureşti cu scorul de 38-17 (12-7). Steaua a obţinut şi punctul bonus ofensiv, graţie celor şase eseuri reuşite, patru dintre ele fiind transformate. Etapa a doua va avea loc pe 24 septembrie (11,00), când se vor juca meciurile Timişoara Saracens - CS Universitatea Cluj, CSA Steaua Bucureşti - CS Dinamo Bucureşti şi CS Politehnica Iaşi - CSM Olimpia Bucureşti.



S-au dus şi baschetbaliştii ploieşteni

Echipa de baschet masculin CSM Ploieşti a anunţat, ieri, FR Baschet că se retrage din Liga Naţională, chiar în ziua în care urma să debuteze, pe teren propriu, cu Dinamo Bucureşti. CSM Ploieşti, nou-promovată în Liga Naţională de baschet masculin, şi condusă de fostul internaţional Cătălin Burlacu a aşteptat până în ultima clipă rezolvarea susţinerii financiare din partea autorităţilor locale. Soluţia nu a fost găsită, astfel că ieri, chiar în ziua în care urma să debuteze pe prima scenă, cu Dinamo Bucureşti, CSM Ploieşti a anunţat FR Baschet despre retragerea din competiţie. Echipa de baschet masculin nu este singura din cadrul clubului care a ajuns într-o astfel de situaţie. Echipa de handbal feminin s-a desfiinţat şi ea, ultimele şase jucătoare şi antrenorul părăsind clubul duminică, la doar o zi după ce obţinuseră calificarea în turul doi al Cupei EHF.

Familia Schumacher, proces de imagine

Familia lui Michael Schumacher a dat în judecată publicaţia germană Bunte, care a scris la finalul anului trecut că fostul pilot de Formula 1, aflat în convalescenţă, după gravul accident suferit la schi în 2013, ar fi făcut câţiva paşi cu ajutorul persoanelor care îl îngrijesc. Avocatul Felix Damm a precizat în cadrul procesului că fostul sportiv nu poate sta în picioare nici ajutat. Citând surse informate în privinţa stării de sănătate a germanului, Bunte a scris cu ocazia Crăciunului trecut că Schumacher a făcut câţiva paşi. Informaţia a fost dezminţită imediat de purtătorul de cuvânt al septuplului campion mondial, Sabine Kehm. Ulterior, familia fostului pilot a dat în judecată publicaţia şi, în cadrul procesului de la Hamburg, avocatul Felix Damm a precizat că fostul sportiv nu se poate mişca şi nici nu poate sta în picioare. Potrivit motorsport.com, Bunte ar putea fi obligată să plătească despăgubiri cuprinse între 40.000 şi 100.000 de euro. Un verdict în acest caz este aşteptat luna viitoare.

Lucescu leagă victoriile la Zenit

Echipa Zenit Sankt Petersburg, antrenată de Mircea Lucescu, a învins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (1-0), formaţia Rubin Kazan, în ultimul meci al etapei a VII-a a campionatului Rusiei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Criscito (’16 – penalty), Mak (’53), Giuliano (’59) şi Dziuba (’63), iar pentru oaspeţi a înscris Jonathas, în minutul 86. În urma acestei victorii, Zenit Sankt Petersburg a urcat pe locul trei în clasament, cu 15 puncte.

Aceiaşi antrenori la judo

Antrenorii Florin Bercean şi Mircea Frăţică vor continua activitatea la loturile naţionale de judo, feminin şi masculin, ei urmând să se ocupe de componenţa echipelor României în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Federaţia Română de Judo a anunţat, ieri, că decizia a fost luată în urma şedinţei Comitetului Director al forului. La Jocurile Olimpice de la Rio, România a fost reprezentată de patru sportivi – Monica Ungureanu (categoria 48 kilograme), Andreea Chiţu (52 kilograme), Corina Căprioriu (57 kilograme) şi Daniel Natea (plus 100 kilograme) – însă niciunul nu a reuşit să câştige o medalie. Cea mai bună clasare a fost cea a Andreei Chiţu, locul VII.

Roma a pierdut în faţa Fiorentinei

Echipa AS Roma, adversara Astrei Giurgiu în grupa E a Ligii Europa, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 0-1 (0-0), de formaţia AC Fiorentina, în ultimul meci al etapei a patra a campionatului italian. Portarul Ciprian Tătăruşanu a jucat tot meciul, iar mijlocaşul Ianis Hagi nu a fost convocat pentru această partidă la AC Fiorentina. Portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă la AS Roma. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Badelj, în minutul 82. Antrenorul echipei AS Roma, Luciano Spalletti, a folosit următoarea formulă de echipă: Szczesny - Florenzi, Manolas, Fazio, Bruno Peres - Nainggolan (’85 - Iturbe), De Rossi, Strootman - Salah (’68 - El Shaarawy), Dzeko, Perotti (’78 - Totti). în clasament conduce SSC Napoli, cu zece puncte, urmată de Juventus Torino, cu nouă puncte, şi AS Roma, cu şapte puncte.Astra Giurgiu şi AS Roma se vor întâlni în etapa a doua a grupei E a Ligii Europa, la 29 septembrie, în Italia.

Antrenor demis la Legia

Antrenorul albanez Besnik Hasi a fost demis de la conducerea tehnică a echipei Legia Varşovia, duminică, după eşecul cu Zaglebie Lubin, scor 2-3, din etapa a noua a campionatului Poloniei. Campioană en-titre, Legia are nouă puncte după nouă etape, fiind pe locul 14 în clasament. Legia a fost învinsă săptămâna trecută de Borussia Dortmund, cu scorul de 0-6, în prima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Locul lui Besnik Hasi va fi luat de secundul Aleksander Vukovic. În vârstă de 44 de ani, Hasi conducea Legia din luna iunie.

Chinezii au dominat Jocurile Paralimpice

România a ocupat locul 76 în clasamentul pe medalii al Jocurilor Paralimpice de la Rio, cu o medalie de bronz, cucerită de judoka Alex Bologa. România a fost la egalitate cu Insulele Capului Verde, Mozambic, Filipine, Pakistan, Indonezia, Arabia Saudiită şi Sri Lanka. Cele mai multe medalii le-a obţinut China, 239, dintre 107 de aur, 81 de argint şi 51 de bronz. Delegaţia chineză a fost urmată de cea din Marea Britanie, cu 64 de medalii de aur, 39 de argint şi 44 de bronz (147) şi de cea a Ucrainei, 41-37-39, 117 în total. Jocurile Paralimpice reprezintă cea mai importantă competiţie pentru persoane cu dizabilităţi. La ediţia din acest an au participat sportivi din 176 de ţări.

Sopic, în locul lui Kranjcar

Zlatko Kranjcar, antrenorul echipei Dinamo Zagreb, la care evoluează şi fundaşul Alexandru Măţel, a demisionat, luni, după a treia înfrângere consecutivă, scor 2-5, cu NK Rijeka, în campionat. "Nu este prea frumos să pierzi de trei ori la rând. Nu pot fi mulţumit, aşa că e logic să plec", a declarat Krancjar, conform L'Equipe. Dinamo Zagreb a pierdut cu Rijeka în deplasare, scor 2-5, după ce fusese învinsă de Olympique Lyon în Liga Campionilor, scor 0-3, şi de Osijek, în campionat, scor 0-1. Pentru Dinamo Zagreb înfrângerea cu Osijek a fost prima pe teren propriu în campionat din 2010. În locul lui Kranjcar a fost numit Zeljko Sopic. Campioană a Croaţiei în fiecare din ultimii 11 ani, Dinamo Zagreb ocupă locul al treilea în actuala ediţie de campionat, cu 19 puncte după nouă etape, la patru puncte de liderul Rijeka.