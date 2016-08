Strategia Zonei Metropolitane Iași: 1.335 de proiecte, în dezbatere publică

„Conceptul de dezvoltare este simplu. Iaşul este o metropolă europeană inteligentă, cu o economie competitivă la nivel naţional şi o identitate marcantă, clădită pe tradiţia istorică, culturală şi universitară, animată de o comunitate dinamică şi creativă, cu o dezvoltare echilibrată, susţinută de servicii publice performante”, a declarat primarul Iaşului. Conform lui Chirica, brandul metropolitan al Iaşului ar trebui construit în jurul conceptului „Iaşi, o metropolă europeană inteligentă”.

El a adăugat că principalele obiective constau în realizarea unui management urban inteligent (informatizare, transparentizare şi îmbunătăţirea dialogului cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri prin platforme de comunicare, date deschise, hărţi interactive), în creşterea calităţii factorilor de mediu, a calităţii mediului şi a vieţii urbane, în eficientizarea serviciilor publice (sistem public inteligent, sisteme de monitorizare etc.) şi în îmbunătăţirea mobilităţii în oraş (sisteme de monitorizare şi informare în timp real, mijloace ecologice de transport public, managementul parcărilor etc.). „Noi am selectat o serie de proiecte pe opt direcţii de dezvoltare: competitivitate prin inovare, Iaşi – un oraş al conexiunilor, o comunitate puternică, Iaşi – patrimoniu viu, armonie cu natura, excelenţă în educaţie, Iaşi – oraş internaţional şi un management urban performant”, a mai spus Chirica.

Printre proiectele selectate de municipalitate se numără realizarea de parcuri industriale, creşterea accesibilităţii Aeroportului Internaţional, extinderea zonei pietonale în centrul oraşului, refacerea infrastructurii rutiere, realizarea de centre tehnologice, înfiinţarea de centre pentru sprijinirea antreprenorilor, reabilitarea de linii de tramvai, reorganizarea circulaţiei în unele zone ale oraşului, construirea de pasaje rutiere, achiziţionarea de autobuze şi tramvaie, gestionarea transportului public la nivel metropolitan sau crearea de parcări.

O bună parte dintre proiectele stabilite de Primărie au făcut obiectul unei consultări publice în perioada aprilie – mai 2016 şi au fost prezentate pe larg de „Ziarul de Iaşi” încă de la începutul acestui an. Dezbaterea publică se va desfăşura în perioada 1 septembrie – 1 octombrie şi, ulterior, SIDU va fi supusă aprobării Consiliului Local Iaşi, precum şi la nivelul celor 15 consilii din Zona Metropolitană.