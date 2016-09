Surpriza uriasa la US Open: Serena Williams a fost eliminata si a pierdut locul 1 WTA

Karolina Pliskova a ajuns in prima ei finala de Grand Slam dupa ce a trecut cu mare stil de Serena Williams, 6-2, 7-6 (5), in semifinalele US Open."Este un rezultat mare pentru mine. Sper sa nu ma opresc aici si sa merg mai departe. Voi face orice pentru a obtine titlul.", a declarat pliskova pentru site-ul WTA tenis.

Serena pierde prima pozitie WTA in dauna Angelicai Kerber.