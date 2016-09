Suspectul pentru atentatul de la New York, identificat cu ajutorul unui telefon mobil

Rahimi are 28 de ani şi este de origine afgană, dar are cetăţenie americană. Primarul New Yorkului a avertizat că tânărul ar putea fi înarmat şi este periculos.

Cinci persoane au fost reţinute duminică seara în legătură cu atacul comis sâmbătă în cartierul Chelsea (New York). Potrivit presei, cei cinci suspecţi ar fi fost arestaţi de la bordul unui vehicul care circula pe Belt Parkway, o autostradă care trece pe la sud de districtul Brooklyn. Vehiculul tocmai intrase pe Verrazano Bridge, podul care leagă districtul Staten Island de Brooklyn.

Două explozii au avut loc sâmbătă, la New York şi într-o staţiune balneară din New Jersey – atacuri prezentate ca deliberate de către autorităţi, însă pista teroristă este considerată în continuare nesigură.

De asemenea, un bărbat a rănit cu o armă albă nouă persoane, într-un centru comercial din Minnesota, un atac revendicat de către organizaţia Statul Islamic.

În noaptea de duminică spre luni, doi bărbaţi care adunau gunoaie în apropiere de gara din oraşul Elizabeth (New Jersey) au alertat poliţia după ce au văzut fire şi un tub ieşind dintr-un rucsac pus într-un coş de gunoi, a declarat primarul, Christian Bollwage.

Ofiţerii au găsit cinci dispozitive explozibile în rucsac, dintre care unul a explodat accidental, în timp ce geniştii încercau să îl dezamorseze cu un robot.

huff.ro