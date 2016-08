Tânăr ucis de iubita lui cu un sărut pe gât

Din primele informatii reiese ca decesul a fost cauzat de o muscatura. Iubita lui Julio l-a sarutat patimas in zona gatului si a reusit sa ii faca astfel o vanataie. Leziunea nu a fost una de suprafata, iar o artera a fost afectata, creandu-se astfel un cheag de sange care a ajuns pana la creier, relateaza stirileprotv.ro.

Familia tanarului o acuza acum pe tanara de 24 de ani de uciderea fiului lor. Fata a fugit si nu este de gasit.

Acesta nu este un caz singular. In 2011, unei femei de 44 de ani din Noua Zeelanda i-a paralizat bratul stang in urma unui atac creat de un cheag de sange care a ajuns la inima. Medicii au observat si in acest caz o vanataie in zona gatului si asa au reusit sa descopere cauza paraliziei.

"Din cate stiu eu, acesta este primul caz in care cineva ajunge la spital dupa ce a fost sarutat pe gat." a declarat Teddy Wu, medicul care a tratat-o pe femeie.

Astfel de saruturi pot face ca vasele de sange sa se sparga, iar zona sa se invineteasca si sa se inflameze. In aceste cazuri este recomandata folosirea unei comprese cu gheata sau apa rece.