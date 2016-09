Tariceanu: Am acceptat fara ezitare sa ma supun testului poligraf

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca a acceptat "fara ezitare" sa se supuna testului poligraf in dosarul lui Bogdan Olteanu, acuzand DNA ca incearca sa il compromita prin informatii neadevarate "pe surse".

"Am emis acest comunicat pentru ca doresc sa fie extrem de limpede pentru toata lumea: m-am prezentat in respectul legii la DNA, am raspuns cinstit si cu buna-credinta la intrebarile procurorilor in dorinta ca adevarul sa iasa la iveala. De aceea am acceptat fara ezitare propunerea procurorului sa ma supun de buna-voie testului poligraf, chiar daca acesta nu este recunoscut drept proba in fata instantei. Altfel, nu aveam nicio obligatie procedurala si nimeni nu putea sa-mi impuna acceptarea acestui test. (...) Mai vreau sa se stie ca nu voi ceda presiunilor si incercarilor de intimidare si discreditare, indiferent de la cine vin acestea", este mesajul public al lui Tariceanu.

ziare.com