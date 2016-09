Tăriceanu, lovitură sub centură pentru ministrul de Interne. "E un nimeni, un taliban"

Presedintele Senatului si liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a spus despre noul ministru de Interne, Dragos Tudorache, ca este un nimeni, de care nu a auzit, comentand de asemenea ca guvernul "devinde tot mai putin tehnocrat si tot mai mult politic".

"Pentru mine este un nimeni. Despre un nimeni, nu comentez nimic. Nu am auzit de el, nu stiu de unde este, de unde vine. Am auzit ca a lucrat pe la Bruxelles, nu este o persoana cunoscuta. Nu ma surprinde numirea pentru ca, din ce am citit prin presa, am inteles ca face parte din categoria talibanilor din Guvernul condus de domnul Ciolos. Avand in vedere si optiunile politicile ale unora din membrii Cabinetului - am inteles ca Paslaru si am inteles ca mai este inca unul care au deja optiuni politice - numirea de la Ministerul de Interne se inscrie in aceeasi linie si Guvernul asa zis tehnocrat devine pe zi ce trece tot mai putin tehnocrat si tot mai mult politic" a declarat Tariceanu.

La randul sau, presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat despre Tudorache ca este "un domn de care se spune ca e PNL".

hotnews.ro