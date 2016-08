Teatrul Evreiesc de Stat din Bucuresti a fost jefuit. In locul in care s-a produs furtul nu exista camere de supraveghere

"Aici este camera cu echipamentele de lumini. De aici s-au furat video proiectorul, niste laptopuri, elemente de care avem nevoie pentru a traduce spectacolele noastre in limba idis..." - spune o angajata a teatrului.

Furtul a fost sesizat de un agent de paza, care a observat ca una din usile cladirii in care era depozitata toata recuzita Teatrului Evreiesc este intredeschisa. Politistii de la Sectia 11 au ridicat de la fata locului mai multe amprente, insa ancheta este dificila.

In sediul in care s-a produs furtul nu exista camere de supraveghere, iar agentii de paza care ar trebuit sa stie cine a intrat in fiecare zi in curtea respectiva nu au mai tinut o evidenta de la inceputul anului.

O prima estimare a pagubei se ridica la 10.000 de euro - spun reprezentantii teatrului. Cladirea foarte veche a Teatrului Evreiesc a intrat in renovare acum aproximativ 2 ani, dupa ce o furtuna a distrus tavanul. Asa s-a ajuns in situatia in care recuzita sa fie mutata in alta parte.

Chiar daca - sustin reprezentantii teatrului - muncitorii au terminat lucrarile, teatrul tot nu a primit unde verde de la Primarie sa fie deschis. Iar ultimul termen a fost din nou amanat, pana in luna octombrie.

Din cauza furtului, cel mai probabil si inceperea stagiunii, programata in septembrie - va fi amanata.

Stirileprotv.ro