Ținuți ca oile la cozi umilitoare în Iași. Soluție refuzată la Caziere, Permise și Pașapoarte

Jurnaliştii „Ziarului de Iaşi“ au monitorizat în această vară cozile de la Paşapoarte şi, alături, de la Permise şi Înmatriculări. De asemenea, şi cele de la Serviciul Caziere, din Copou, unde chiar recent am făcut fotografii cu o coadă care se întindea pe o distanţă de peste 30 de metri, pe lângă clădirea IPJ.

La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, pe Primăverii, la ora 9 se deschideau uşile, iar oa­menii năvăleau practic claie peste grămadă în interior, ca să se aşeze la cinci cozi. La Serviciul Paşapoarte, care se află în aceeaşi clădire, dar, alături, ieşenii puteau vedea o coadă mare în faţa uşilor instituţiei încă de la ora 4 dimineaţa, iar parcarea este mereu plină cu microbuze din Ba­sa­rabia.

Chestionaţi de noi, şefii acestor instituţii aveau aceeaşi explicaţie mereu: clienţi mulţi, angajaţi puţini. Am căutat, aşadar, posibile soluţii pentru evitarea cozilor la alte instituţii din Iaşi care par să fi rezolvat problema. Iar una eficentă s-a do­vedit aparatul care eliberează bonuri de ordine, aşa cum este la CJAS. Solicitantul intră în clădire, apasă o tastă a aparatului, iar acesta eliberează un bon de ordine. Soli­citantul aşteaptă apoi să-i vină rândul, adică să îi apară numărul de pe bon pe afişajul electronic. Nu e nevoie să stea ore întregi înghesuit şi în picioare, buluc, la uşă, ci poate sta relaxat pe scaun, sau chiar poate pleca, dacă vede că mai are mult. O soluţie pe cât de civilizată, pe atât de eficientă.

Serviciul Caziere a tras minciuna: „Nu avem cozi“

Unul dintre locurile în care, mai ales pe timpul verii, se stă la coadă ca la alimentare pe timpul lui Ceauşescu, este Serviciul Caziere din Copou. Aici, adesea, ieşenii stau ca sardelele în spaţiul strâmt din interior, dar chiar şi în faţa instituţiei. Culmea este că, în ciuda situaţiei, un om de afaceri din Focşani, cu afacere de profil în toată ţara, ne-a declarat că a fost refuzat atunci când a propus şefilor IPJ Iaşi să amplaseze un aparat care eliberează bonuri de ordine. Printr-o adresă trimisă pe data de 31 august 2016, el a propus instalarea gratuită timp de o lună a acestor aparate care eliberează bonuri de ordine.

„În vederea îmbu­nătăţirii activităţii de relaţii cu pu­blicul, respectiv eliminarea cozilor la ghişee, vă propunem includerea în programul nostru pilot ce constă în implementarea unui Sistem Electronic de Ordonare, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 30 de zile, inclusiv consumabile, în ve­derea testării utilităţii la nivelul Serviciului Cazier. Aşteptăm cu interes răspunsul dvs. într-un timp cât mai scurt, cu menţiunea că oferta este valabilă în limita stocului disponibil. De asemenea, vă înaintăm alăturat catalogul cu descrierea produsului şi o listă cu locaţiile din ţară unde sistemele noastre au fost instalate şi func­ţionează cu succes“, se arăta în adresa firmei din Focşani.

Răspunsul a venit după câteva zile, scurt. În acesta este scris că instituţia nu are nevoie de această utilitate deoarece nu înregistrează timpi de aşteptare; cu alte cuvinte, nu sunt cozi.

„În referire la email-ul dvs., motivat de faptul că, de regulă, nu înregistrăm timpi de aşteptare la ghişeele cu publicul, vă comunicăm că Siste­mul Electronic de Ordonare propus pentru implementarea la nivelul IPJ Iaşi nu îşi regăseşte utilitatea“, a fost răspunsul dat de conducerea Poliţiei Iaşi şi trimis pe 1 septembrie 2016.

Ţării cât mai mult cărbune

Dacă la Caziere soluţia bonurilor a fost refuzată, la Serviciul Paşa­poarte s-a încercat, dar, spun şefii de aici, a eşuat. La fel şi la Permise şi Înmatriculări. Explicaţiile acestor şefi de aici nu au însă prea multă legătură cu confortul clienţilor, puşi să stea ore întregi claie peste gră­madă, ci merg mai curând pe ideea „ţării cât mai mult cărbune“.

„Am încercat şi noi cu bonuri de ordine, în cursul anului trecut. L-am ţinut în probe o lună de zile, să vedem dacă funcţionează. Nu a dat randament. Nu se impun aparatele cu bo­nuri de ordine la noi“, ne spune ca­te­goric comisarul şef Vasile Za­cornea, şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Con­ducere şi Înmatriculare a Vehi­culelor.

„Noi, toate solicitările pe care le avem într-o zi, le rezolvăm. Toate rezolvările se fac într-o zi. Dacă pun bonuri de ordine, ar însemna ca pe unii oameni să-i programez după zece sau cinsprezece zile. Ori, la mine, marea majoritate, dacă nu aproape toţi, vin să-şi rezolve problema cât mai repede. El vrea de exemplu ca a doua zi să plece din ţară. Vine să-şi înmatriculeze maşina astăzi, şi astăzi i-o înmatriculez. Dar dacă el cere bon de ordine, eu îl programez peste zece zile. Şi el vrea să plece poi­mâine din ţară“, a spus Zacornea.

Reporterii i-au explicat şefului instituţiei că măsura nu are legătură cu programările şi timpii alocaţi, aşa cum este acum la Paşapoarte la programări pe e-mail, ci are în primul rând rolul de a detensiona cozile de solicitanţi, care s-ar duce la unul dintre cele cinci ghişee în momentul în care îşi vede numărul de pe bonul de ordine pe afişaj. În aceste condiţii, solicitanţii paşaportului, al înmatriculării sau al permisului, nu mai trebuie să stea îngrămădiţi, precum oile, la uşă. Şeful de la Permise ne dă însă o replică care ne lasă fără cuvinte:

„Dacă el este în ziua respectivă, de ce să-i mai dau bonuri de ordine. Păi, staţi un pic. Noi când am testat aceste bonuri de ordine, am observat că este mai multă fluenţă de cetăţeni decât în mod normal. Şi am să vă explic şi de ce. În primul rând, omul vine şi intră în sediu. Îşi ia bon de ordine, şi vede că este programat peste jumătate de oră, sau două ore. Dacă este programat peste două ore, el se întreabă de ce să mai meargă în altă parte, şi mai bine aşteaptă în sediul instituţiei. Şi toată sucursala este plină şi aşteaptă. În altă ordine de idei, la ora 12 nu mai sunt bonuri de ordine. Omul îşi ia bon de ordine, iese afară în faţa sediului, şi îl vede pe nea Vasile şi îl vinde contra unei sume de bani. Am avut chestia asta. Au apărut imediat spe­culanţii în jurul nostru“.

Cu alte cuvinte, decât să se vândă pe sub mână unul sau două bonuri, sau decât să stăm o oră sau două, dar pe scaun, relaxaţi, mai bine stăm toţi buluc la uşă, în picioare, cu orele. Important e că „treaba merge“.

Argumente contra

Jurnaliştii l-au mai întrebat pe comisarul şef Zacornea de ce nu este suplimentat numărul angajaţilor ghi­şeelor pe timpul verii, când se întorc ieşenii care lucrează în afară, la fel şi moldovenii de peste Prut. Zacornea spune că nu are de unde să-i aducă.

„Cele mai mari cozi sunt în lunile iunie, iulie şi august, deoarece atunci vin în ţară mii şi mii de cetăţeni care lucrează în străină­tate. Ei vor în scurt timp să-şi preschimbe permisul de conducere, obţinerea autorizaţiilor provizorii de circulaţie... Sunt multe solicitări. Şi dacă îmi intră 200 sau 300 de oameni pe zi, este normal că se face aglomeraţie. Dacă vine cetăţeanul din Italia şi eu îi spun că nu avem locuri şi bonuri de programare, şi vă programăm în septembrie, el mai vine atunci? Între timp, el se în­toarce în străinătate. Este frumoasă ideea cu bonurile de ordine, însă numai dacă ai 20 sau 30 de solicitări pe zi. Însă, dacă ai peste 200, mai poţi? De exemplu, la bancă, aceştia au mulţi funcţionari la ghişee. Banca nu este bugetată. Încă o chestie: o operaţie de înmatriculare necesită aproximativ 10 minute. Omul stă în faţă: dacă e cu bon de ordine, îl strigi, vino la ghişeul cutare, până ajunge în faţa ghişeului, până îşi scoate hârtiile, până le pune pe masă trec cele zece minute. Sau poate trece mai rapid timpul alocat unui solicitant, iar următorul este afară, la o ţigară, îl pierzi şi apoi revine în sală şi se enervează. Pentru un lucrător la ghişeu, minutele acestea adunate înseamnă soluţionarea a cel puţin 30 de dosare de înmatriculare. Mai este bun bonul de programare?“, ne întreabă retoric Zacornea.

Răs­punsul este simplu: tot sute de clienţi au şi cei de la CJAS, iar acolo lumea nu stă claie peste grămadă la uşă de când s-au implementat bonurile electronice.

Evidenţa Populaţiei: „Nu există să ne descurcăm fără aparat de bonuri, nu ai cum“

O altă instituţie unde ar trebui să fie haos pe timpul verii, respectiv Direcţia Locală de Evidenţă a Per­soanelor Iaşi, a rezolvat spinoasa pro­blemă a aglomeraţiei, iar ceilalţi directori ar trebui să ceară celor de aici sfaturi. Un aparat care emite bonuri de ordine este instalat de ani buni în interiorul sediului din Iulius Mall. Conducerea de aici se pare că a făcut ordine în haosul produs de numărul mare al solicitanţilor. Ei spun că au stabilizat situaţia după ce au pus piciorul în prag şi au reuşit să-i „cuminţească“ pe cetăţenii ba­sarabeni.

„Bonuri de ordine la Evidenţa Populaţiei sunt de o perioadă lungă de timp, dacă nu mă înşel de prin 2010 sau 2011. Nu există să ne descurcăm fără ele, nu ai cum. Ştiţi ce se întâmplă?, Într-adevăr, la Paşapoarte trebuie să coroborezi nişte iniţiative cu un control foarte strict. Există un risc foarte mare, păţit şi de cei de la Paşapoarte, rezultat de interme­diarii moldoveni. Aceştia vin şi iau multe bonuri şi apoi le vând. Ideea este că, cineva, trebuie să stea, sau acel aparat de bonuri trebuie să fie amplasat lângă un agent de pază care să gestioneze numărul de bonuri luate de solicitanţi. Trebuie un control foarte strict. Asta au păţit cei de la Paşapoarte. La Evi­denţa Populaţiei, fără aparat de bonuri ar fi fost haos. La volumul de oameni care au nevoie de acte de identitate, activitatea se derulează foarte civilizat. Şi noi avem mol­dovenii noştri, însă nu pot înainta cererile decât la un singur ghişeu, unde se face programarea online. Iar în acest program, nicio persoană nu se poate programa de mai mult de trei ori, în toată istoria programului. Şi la transcriere, la fel. Pe un e-mail, doar trei persoane se pot programa. La moldoveni nu există decât programarea online şi nu se mai pot depune cereri pentru acte de identitate cu procură“, a precizat Renata Marin, fost şef al instituţiei.

