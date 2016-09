Toamna isi intra in drepturi: Vin furtunile si vremea se raceste. Meteo pentru toata tara

Avertizarea intra in vigoare astazi, la ora 18:00, si este valabila pana marti, la aceeasi ora.

In intervalul mentionat, Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat grindina.

Astfel de fenomene se vor semnala duminica seara si pe parcursul noptii in zonele montane si local in regiunile sudice, sud-estice si centrale, apoi in cea mai mare parte a tarii.

Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitatile de apa vor depasi 20-25 l/mp si izolat 40-50 l/mp, cu precadere la deal si la munte, precum si in partea de est a teritoriului.

Totodata, temperaturile vor scadea accentuat in toate regiunile, astfel ca pe parcursul zilei de marti, vremea va deveni rece pentru aceasta data in toata tara.