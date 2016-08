Toata lumea ar avea de castigat daca weekendul ar fi de 3 zile

O zi libera in plus, in weekend, ar aduce beneficii tuturor, afirma mai multi analisti. In plus, ar face ca impactul oamenilor asupra mediului inconjurator sa fie mult mai mic, intarind si economia.

Pentru cei mai multi dintre noi, o zi libera in plus ar insemna mai mult timp de petrecut cu familia si prietenii, mai mult timp pentru a explora lumea in care traim, mai mult timp pentru relaxare, departe de presiunile vietii de angajat sau ale celui aflat pe piata muncii.

Intr-o vreme in care trebuie sa ne micsoram mult emisiile de carbon, instituirea unui weekend de trei zile ar fi cea mai simpla si mai eleganta cale de a face economia mai prietenoasa cu mediul. O saptamana de munca mai scurta ar insemna si un trafic mai lejer, fara ambuteiaje.

Exista precedent, cu rezultate pozitive, verificabile

Acest lucru s-a intamplat in trecut, in 2007, cand statul american Utah a redefinit saptamana de munca pentru angajatii de stat, facand ca lunea si joia acestia sa aiba un program mai lung de munca, astfel incat vinerea sa nu mai fie zi de job. In primele 10 luni, statul a economisit 1,8 milioane de dolari din costurile energiei electrice.

Unele companii deja au imbratisat aceasta ideologie. Amazon, de exemplu, a trecut recent la saptamana de munca de patru zile.

ziare.com