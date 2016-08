Tragedie după tragedie la mare. Doi adolescenți și un bărbat de 45 ani s-au înecat

Doi adolescenti in varsta de 17 ani au disparut in mare, la Saturn si Mangalia, iar un barbat de 45 de ani a murit inecat tot la Mangalia. Cei trei au intrat in apa desi marea era agitata. Echipe de scafandri s-au deplasat la fata locului.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, un adolescent de 17 ani, din judetul Mures, a disparut in mare luni, in statiunea Saturn.

Echipe de scafandri s-au deplasat la fata locului. Verificarile au cuprins si zona unui dig format din stabilopozi, crezandu-se initial ca trupul tanarului ramasese prins acolo. La cautari a participat si o nava a Agentiei Romane pentru Salvarea Vietii Omenesti pe Mare.

Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta au fost solicitati sa intervina, luni dupa-amiaza, in Mangalia, unde un barbat de 45 de ani, din judetul Cluj, s-a inecat. El a fost scos din apa inconstient, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, insa fara rezultat.

La scurt timp, echipele de interventie au fost alertate cu privire la disparitia in mare a unui alt adolescent de 17 ani, tot la Mangalia. Primele informatii arata ca tanarul ca ar fi fiul barbatului decedat. O echipa de scafandri a inceput cautarile adolescentului, insa fara succes.

Salvamarii din sudul litoralului au arborat, luni, steagul rosu in conditiile in care marea este agitata si curentii puternici.

