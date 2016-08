Tragedie pe o sosea din Algeria: un autobuz plin cu copii a cazut intr-o prapastie

Accidentul s-a datorat impactului dintre un microbuz si un vehicul usor, care s-a prabusit intr-o prapastie adanca de 50 de metri, a precizat agentia algeriana, adaugand ca bilantul este provizoriu.

Potrivit sursei, copiii decedati aveau varste cuprinse intre 10 si 15 ani.

In accidentele rutiere din Algeria si-au pierdut viata aproape 5.000 de persoane in 2015, un bilant in crestere cu 15 %, in principal din cauza nerespectarii regulilor de circulatie. Autoritatile vorbesc deseori despre ''terorism rutier'' pentru a denunta atitudinea conducatorilor auto.