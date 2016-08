Transferuri pe ultimii metri

* CFR Cluj a acceptat oferta Stelei pentru transferul mijlocaşului croat Antonio Jakolis, jucătorul semnând ieri contractul., a declarat pentru News.ro, preşedintele grupării ardelene, Iuliu Mureşan. În vârstă de 24 de ani, Jakolis a ajuns la CFR Cluj în urmă cu două sezoane, echipă pentru care a evoluat în 69 de partide. În schimb, Steaua a dat drumul la doi jucători: mijlocaşul algerian Jugurtha Hamroun va fi împrumutat la gruparea Al Sadd, din Qatar, iar portarul Valentin Cojocaru a fost cedat la Crotone în prima ligă italiană. Jugurtha Hamroun, 27 de ani, a ajuns la Steaua în vara anului trecut de la Oţelul Galaţi. Portarul Valentin Cojocaru a fost tranferat la Crotone, echipă nou promovată în prima ligă italiană, pentru suma de 1 milion de euro, conform declaraţiilor lui Gigi Becali.

* FC Dinamo a anunţat prin intermediul site-ului oficial semnarea contractului cu jucătorul Dan Nistor, fără angajament după despărţirea de Pandurii Târgu Jiu, mijlocaşul urmând să se alăture lotului condus de Ioan Andone. În vârstă de 28 de ani, Dan Nistor a evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu din 2010 în 177 de meciuri, cu o mică întrerupere când a fost transferat la Evian, în prima ligă franceză, formaţie pentru care a jucat doar în 7 partide. Nistor are şi două selecţii la echipa naţională de fotbal a României.. Fotbalistul s-a declarat dezamăgit că nu a fost lăsat să se antreneze cu echipa Pandurii pe timpul litigiului avut cu gruparea gorjeană.

În altă ordine de idei, antrenorul formaţiei Dinamo, Ioan Andone, a declarat, ieri, pentru news.ro, că jucătorii Miha Mevlja şi Harlem Gnohéré au oferte de transfer de la Rostov, respectiv Deportivo Alaves, precizând însă că nu s-au definitivat tratativele. "Eu nu ştiu dacă a semnat Mevlja, ştiu doar că avea o ofertă de la Rostov din Rusia. El e la echipa naţională acum, e învoit până marţi. El e jucător în ultimul an de contract şi e decizia lui dacă va pleca sau nu, din păcate nu a vrut să semneze prelungirea contractului”, a spus Andone. Surse din cadrul clubului Dinamo au confirmat oferta grupării ruse, dar au precizat că nu s-au definitivat tratativele. Jucătorul sloven Miha Mevlja a fost transferat la Dinamo în vara anului trecut şi a ajuns căpitanul echipei antrenate de Ioan Andone după plecarea lui Paul Anton la Getafe. În aceeaşi situaţie se află şi atacantul francez Harlem Gnohéré, care a primit o ofertă de la Deportivo Alaves. “Când auzi că are ofertă din Spania nu prea ai ce să-i spui jucătorului. Eu i-am spus că e decizia lui, să discute cu clubul, că mie ca antrenor singurul lucru de care îmi pare rău este că nu-mi dă 20 de goluri. Dar şi el este în ultimul an de contract. Ce să facem, am ajuns în situaţia asta din păcate, jucătorii nu au dorit să-şi prelungească angajamentele. Avem ceva soluţii dacă ar pleca Gnohere, dar să vedem. Mă uit de atâta timp după un atacant şi uite că nu am găsit ceea ce ne trebuie nouă”, a declarat Andone pentru News.ro.

* FC Viitorul a anunţat, ieri, despărţirea de mijlocaşul Ioan Filip, care va evolua la formaţia maghiară Debrecen. “În vârstă de 27 de ani, Filip a mai evoluat la FC Bihor, Oţelul Galaţi şi Petrolul Ploieşti.