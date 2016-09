Transferuri pe ultimii metri

* FC Dinamo a anunţat, ieri, transferul internaţionalului slovac Adam Nemec, care a evoluat ultima dată la formaţia olandeză Willem II Tilburg. În vârstă de 31 de ani, Adam Nemec şi-a început cariera în campionatul Slovaciei la MFK Dubnica (2002-2004) şi a mai jucat pentru MSK Zilina (2004-2007), Erzgebirge Aue (2007-2008), Genk (2008-2009), FC Kaiserslautern (2009-2011), FC Ingolstadt (2011-2012), Union Berlin (2012-2015), New York City FC (2015) şi Willem II (2015-2016), se arată pe site-ul "alb-roşilor". El a evoluat 53 de minute la Euro 2016, în meciurile Rusia - Slovacia 1-2 şi Ţara Galilor - Slovacia 2-1. La echipa naţională, Nemec a marcat şase goluri în 23 de partide pentru naţionala Slovaciei.

* Clubul UTA Bătrâna Doamnă a anunţat că l-a transferat pe atacantul Dennis Man la FC Steaua Bucureşti, adăugând că mutarea a fost făcută pentru o sumă record în fotbalul arădean, plus un procent dintr-un transfer ulterior. Atacantul a petrecut 9 ani la Atletico şi doi ani la UTA, suma urmând să se împartă egal între cele două cluburi. Potrivit gsp,ro, FC Steaua a plătit 350.000 de euro pentru Man. Dennis Man, fotbalist în vârstă de 18 ani, a evoluat în sezonul trecut în 26 de meciuri şi a marcat opt goluri.

* CFR Cluj a anunţat o serie de noi transferuri, în ultima parte a perioadei. Mijlocaşul croat al echipei FC Bari, Tomislav Gomelt, a fost împrumutat pentru încă un sezon la formaţia CFR Cluj. Gomelt, în vârstă de 21 de ani, a jucat şi în sezonul precedent la CFR Cluj sub formă de împrumut. Tomislav Gomelt a mai evoluat în cariera sa la echipele Tottenham Hotspur, Espanyol Barcelona B şi Anvers. Apoi, CFR l-a achiziţionat de la CSM Poli Iaşi pe atacantul Dan Roman, care, în sezonul trecut, a evoluat la FC Botoşani. În fine, ieri, gruparea de pe Gruia a anunţat că a obţinut serviciile fotbalistului croat Tomislav Sorsa, fost căpitan al echipei NK Osijek. Sorsa are 27 de ani şi a fost legitimat la Osijek de la începutul carierei. El a jucat un singur sezon la altă echipă, în 2008/2009, la Karlovac, sub formă de împrumut. Ieri, a fost adus la CFR Cluj, jucătorul de 23 de ani Billel Omrani, aparţinând de Olympique Marseille, dar care a jucat în ultima vreme cu împrumut la Arles-Avignon. La CFR Cluj au mai venit în această vară fundaşii Laurenţiu Rus (de la FC Voluntari) şi Andrei Peteleu (Petrolul), mijlocaşii Alexandru Neagu (Academica Clinceni), Alexandru Chiriţă (FC Rapid), Cosmin Sârbu (FC Baia Mare) şi atacantul Attila Hodgay (Ferencvaros).