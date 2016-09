Transhumanţă după vacanţă

Turmele coboară de la munte şi pleacă la iernat după „Răvăşitul oilor“, care a avut loc la finalul săptămânii anterioare (unii au început-o mai din timp, că e an electoral) şi pare simplu: proprietarii de oi se întâlnesc cu ciobanii să-şi recupereze acele animale pe care nu le-au mâncat urşii, lupii, păstorii sau turiştii şi să-şi primească brânza şi celelalte accesorii, după înţelegere; cei mulţumiţi de prestaţia ciobanilor prelungesc contractul peste iarnă, iar cei supăraţi că oile lor sunt prea puţine îşi iau stâna în cârcă şi pleacă acasă.

Pare şi normal ca evenimentul să se lase cu chef, băutură, udătură, consum de alcool şi alte datini asemănătoare; am încercat să aflăm mai multe de la corespondenţii noştri trimişi la Consumatori, unde deja a început Răvăşitul Oilor:

Primul corespondent ne-a povestit doar „Aoo! Cae eti acoo, uă? Aha! Aici tothul pahe nomal, nham nimic de declahat! E fhumos şi am hămas făhă cuvinte!“, apoi a închis, aşadar am apelat la cel de-al doilea. Şi el vorbea ciudat, dar a motivat că are caramele în gură; ne-a povestit că, de data asta, stânele au coborât de la munte mult mai repede ca în alţi ani, fiind alunecare de teren; odată cu ele au coborât şi câteva cabane, case de vacanţă şi telecabine. Sătenii sunt mulţumiţi (telecabinele au fost deja transformate în coteţe pentru porci), dar şi nemulţumiţi, fiindcă oile lor n-au mai fost atât de multe, mândre şi cornute, ca la plecare. Unii cred că oile sunt mai puţine din cauza planului înclinat (numărul de oi înmulţit cu cosinus de alfa e mai mic), dar adevărul este altul: cică prin mai, ajunşi la munte, sus, ciobanii au descoperit că ucenicul lor Nichifor, pus să care proviziile pentru vară, le-a uitat în sat, jos, aşadar l-au trimis înapoi, după bidoane şi damigene; nu s-a mai întors, deci oierii au fost nevoiţi să improvizeze...

Cei care nu şi-au mai găsit oile s-au repezit la ciobani cu acuzaţii „Recunoaşteţi! Le-aţi mâncat!“; aceştia au răspuns „Decât le-am băut!“. Se bănuieşte că păstorii au descoperit o reţetă de rachiu din miei sau că au folosit oile lânoase pe post de pufoaice.

Miel Gibson