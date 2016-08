Tratamentul interferon free este considerat un miracol de către pacienții din Iași

Pacienţii cu hepatită C în stadiu avansat care au făcut tratamentul interferon free se simt mult mai bine. La Iaşi sunt depuse 800 de cereri.

După aproape un an de la intrarea în vigoare, programul pentru tratamentul hepatitei virale cronice C şi al cirozei hepatice compensate C cu interferon free se dovedeşte a fi o reuşită la nivel naţional. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că peste 99% din pacienţii care au urmat terapia au obţinut rezultatele aşteptate după încheierea acesteia.

Cristian Gribincea, pacient din comuna Leţcani care a intrat în program de la începutul lunii ianuarie 2016, a povestit că, după trei luni de tratament interferon free, a început să se simtă bine. Bărbatul diagnosticat de şapte ani cu hepatită virală C şi aflat în evidenţa Spitalului de Boli Infecţioase a relatat că inclusiv analizele efectuate după un timp de la finalizarea tratamentului au arătat că starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit.

„Înainte să încep tratamentul eram mereu obosit, apatic, şi la cel mai mic efort îmi curgea sânge din nas. Medicul curant de la spital m-a ajutat să-mi fac dosarul pentru tratamentul interferon free şi de pe 10 ianuarie am început terapia. Tratamentul l-am terminat după trei luni, în martie 2016. Acum, după cinci luni de la finalizarea tratamentului, sunt foarte bine. Nu mai obosesc atât de repede, am mai mult chef de viaţă şi am o stare generală mai bună”, a precizat ieşeanul.

Conform reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, la Iaşi, până în prezent, au fost depuse 800 de dosare în vederea aprobării tratamentului. La nivel naţional, Comisia de Experţi de la nivelul CNAS a aprobat 636 de dosare. Potrivit CNAS, numărul pacienţilor care au încheiat tratamentul cu interferon free până în prezent este de 225, iar procentul de reuşită la nivel naţional este de peste 99%.

„Programul continuă şi anul acesta pentru pacienţii în stadiu F4, şi se ia în calcul să facă tratamentul şi pacienţii cu F3, deci se caută şi prevedere bugetară în acest sens”, a precizat ec. Robert Dâncă, preşedintele CJAS Iaşi.

Casele de asigurări de sănătate acceptă dosarele pacienţilor cu ciroză hepatică virală C severă F4 şi fibroză F3 la pacienţii cu contraindicaţii la interferon. Reprezentanţii CJAS au mai explicat că numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral. În judeţul Iaşi, vouchere speciale pentru realizarea dosarului pentru interferon free se găsesc la Spitalul de Boli Infecţioase, la Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie şi la Spitalul CF Iaşi.