Trebuie o nouă lege a sportului

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, ieri, că rezultatele obţinute de români la Jocurile Olimpice de la Rio sunt pe măsura investiţiilor făcute în infrastructura sportivă. Năstase consideră că Legea Sportului ar trebui schimbată în totalitate, recomandând ca model legislaţia din Spania sau Franţa. "Cât am investit atât avem, dacă investeam mai mult aveam alte rezultate. Astea sunt rezultatele. Dacă aveam infrastructură în România să se antreneze înainte de Olimpiadă era şi mai bine. Eu cred că noi am avut acum sportivi de locurile V-IX, nu de locul I-IV şi totdeauna am avut. E foarte puţin o medalie de aur. Păcat că Simona, ar fi putut juca şi poate mergeam la o medalie de aur, dar dacă ea a decis aşa, e decizia ei. Eu cred că legea sportului trebuie schimbată complet, una nouă Amendamente şi rectificări nu ajută la nimic, e proastă de la început. Trebuie să copiem o lege care merge bine în Spania sau Franţa şi să o aplicăm la noi. Dar noi nu vrem să avansăm. Privaţii trebuie să ajute şi să li se reducă din taxe, toţi ar veni. Sunt mulţi oameni care fac bani buni în România, dar să-i dea aşa şi să mai plătească şi taxe, nu le convine. Trebuie să găsim o lege prin care să se reducă din taxe. Trebuie să copiem părţile bune", a declarat Năstase, la patinoarul pe care îl construieşte omul de afaceri Ion Ţţiriac în oraşul Otopeni. România a obţinut o medalie de aur, una de argint şi trei de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio.

Referitor la debutul echipei naţionale de fotbal a României în preliminariile CM 2018, Năstase a spus că nu a fost impresionat de nciun jucător şi că selecţionerul german Cristoph Daum are nevoie de timp pentru a cunoaşte fotbaliştii: "Nu putem să comentăm foarte mult acest prim meci, are şi el probleme. Daum nu are de unde să cunoască toţi jucătorii. Am fost surprins să-l văd pe Bicfalvi jucând în faţă. Am mai văzut 2-3 jucători, dar cine s-a dus să-i vadă? Nu m-a imporesionat niciun jucător. Mai sunt nouă finale, fiecare meci trebuie tratat ca o finală şi dacă ne concentrăm cred că putem". România a remizat, scor 1-1, cu Muntenegru, la debutul în preliminariile Cupei Mondiale din 2018.