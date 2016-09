Trei membri ai echipajului Statiei Spatiale Internationale au revenit pe Terra

A fost nevoie de o calatorie de aproximativ trei ore pentru ca membrii echipajului - astronautul american Jeff Williams si cosmonautii rusi Oleg Skripochka si Alexey Ovchinin - sa revina pe Pamant.

Williams a stabilit cu ocazia acestei misiuni un record american pentru cel mai mare numar total de zile petrecute in spatiul cosmic in cadrul mai multor misiuni, fiind vorba despre mai mult de 530 de zile. El a a efectuat in timpul acestei misiuni doua iesiri in spatiul cosmic, dintre care una pentru a ajuta la instalarea unui port vital de andocare in exteriorul laboratorului spatial care orbiteaza in jurul Terrei.

Cei trei membri ai echipajului reveniti pe Pamant vor fi inlocuiti de astronautul american Shane Kimbrough si de cosmonautii rusi Serghei Ryzhikov si Andrey Borisenko, care urmeaza sa porneasca spre Statia Spatiala Internationala pe 23 septembrie, mai informeaza agentia de presa DPA.

