Triatlonul prinde rădăcini în România

Campionatul Na ţ ional de Triatlon ş i-a desemnat înving ă torii pentru amîndouă discipline existente în programul competi ţ ional: Romanian Triatlon Series (RTS) ş i Cross Triatlon Series (CTS). RTS cuprinde etape ce se desf ă ş oar ă pe asfalt, pe distan ţ ele olimpice-(1,5 km înot, 40 km biciclet ă ş i 10 km alergare), etape ce au avut loc la Mangalia, Bra ş ov, Buftea, Tulcea ş i Mamaia. În Super Lig a feminină, grupa de elit ă a campionatului, s-a impus Ana Mega, care a reu ş it s ă devin ă campioan ă na ţ i onal ă în dauna Stefaniei Ion, campioana de anul trecut. Trebuie men ţ ionat c ă Antoanela Manac, component ă a lotului na ţ ional under 23, nu a participat decît la o întrecere, la Buftea, pe care a ş i cî ş tigat-o, fiind antrenat ă mai mult în competi ţ ii interna ţ i onale. La masculin s-a impus f ă r ă emo ţ ii Ciprian B ă l ă nescu, care de ţ ine titlul de campion de la înfiin ţ area campionatului na ţ ional, din 2014.

Cross Triatlon Series cuprinde concursurile unde proba de biciclet ă ş i alergarea se desf ă ş oar ă pe teren acci dentat. Etapele în cadrul CTS s-au ţ inut la Mogosoia, 2 Mai, lacul Sf. Ana(Tu ş nad), Tg. Mure ş ş i Suga ş B ă i. Din cauza durit ă ţ ii traseului, probele de alergare ş i biciclet ă sînt mai scurte decît distan ţ ele olim pice, de regul ă în jurul a 30 km proba de biciclet ă ş i 7-9 km alergarea. La feminin s-a impus f ă r ă probleme Monica Koncz, iar la masculin acela ş i Ciprian B ă l ă nescu a dominat autoritar campionatul, devenind campion na ţ ional ş i la CTS. Demn de men ţ i onat c ă în ultimele dou ă întreceri ale sezonului, Ciprian B ă l ă nescu a fost învins, la Sugaş Băi de către Attila Daniel, iar la Mamaia (CTS) atât de speranţa Daniel (21 de ani), cât şi de Zsombor Deak, triatlonist profesionist care concurează mai mult în emisfera sudică..

Din Moldova au participat la campionatele na ţ ionale de triatlon doar trei sportivi: Gabriel T ă taru, un ie ş ean “fugit” în Bucure ş ti, a încheiat RTS, la categoria amatori, 40-44 ani, pe locul XI. Dac ă nu ar fi fo st nevoit s ă renun ţ e la concursul de la Bra ş ov, ar fi intrat în primii zece la categoria sa de vîrst ă , o categorie extrem de puternic ă , cu numero ş i competitori. La CTS, tot categoria amatori, grup ă de vîrstă plus 60, ieseanul Victor Grădinariu a cucerit tit lul de vicecampion na ţ ional. Surprinz ă tor, la aceast ă categorie s-au aliniat la start, la unele concursuri, chiar ş i ş ase sportivi! La c ă de ţ i(14-16 ani) romascanul Andrei Bălău a urcat pe podium la Cross Triatlon Series, terminând sezonul pe locul III. Andrei r eprezint ă speran ţ a c ă Moldova va avea în viitor un reprezentant în elita triatlonului românesc. Au mai existat concuren ţ i din Moldova, dar care nu au participat decît la o singur ă întrecere, ş i practic nu au contat în economia campionatului

De subliniat ş i eforturile pe care le face Federa ţ ia Român ă de Triatlon pentru dezvoltarea acestui sport. De ş i înfiin ţ at ă abia cu citva ani în urm ă , FRTRI s-a pus pe picioare extreme de repede, oficialii triatlonului românesc organizînd anual cursuri de antrenori, cursuri de arbitri, stagii de preg ă tire pentru sportivi. Dar mai ales se fac eforturi financiare ş i triatlonistii sînt trimi ş i la concursuri importante de peste hotare. De exemplu la recent încheiatele Campionate Mondiale de Triatlon de la Cozumel (11-18 septembrie) am avut doi reprezentanti, Antoanela Manac(locul 29 la Under 23) si Gergö Simon.

foto: Vicecampionul ieşean, Victor Grădinariu (dreapta), împreună cu învingătorul său, Constantin Apostu, încadrându-l pe cel mai bun triatlonist român al momentului, Ciprian Bălănescu