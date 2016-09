Trucul asta iti face casa sa fie mereu parfumata si te scapa pentru totdeauna de muste!

Zilele calde atrag cu siguranta mustele in casa ta. Exista insa un truc care te ajuta sa scapi de ele si sa iti improspatezi aerul din casa rapid si eficient.

Taie 3-4 lamai in jumatate si pune-le in cuptor peste noapte. Lasa usa cuptorului deschisa.

A doua zi dimineata, inchide usa cuptorului si porneste-l, de preferat la 100 de grade, astfel incat sa nu coci jumatatile de lamaie. In curand vei incepe sa simti o aroma placuta in toata casa.

In momentul in care ai observat ca lamaile s-au inmuiat complet, arunca-le.Mirosul placut de lamai va ramane in casa timp de cateva zile. Din fericire, mustele nu il suporta.